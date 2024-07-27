Pissa Koyu: İzmir’in berrak sularında huzur dolu bir gün

Bu yaz tatilinizi İzmir'de geçirmeyi düşünüyorsanız, harika bir karar verdiniz! İzmir, mükemmel havası, tertemiz denizi ve sayısız plajıyla dikkat çekiyor. Şehirde o kadar çok gezilecek yer var ki, tüm güzellikleri görmeden ayrılmak istemeyebilirsiniz.

İzmir’in doğal güzelliklerinden biri de Pissa Koyu. Dikili ilçesine bağlı bu koy, 10 kilometre uzaklıktaki Bademli Köyü çevresinde yer alıyor. İnce beyaz kumu ve pırıl pırıl deniziyle ünlü olan Pissa Koyu, Dikili’nin en güzel ve bakir plajlarından biri olarak biliniyor.

Ancak, Pissa Koyu’nun son yıllarda sosyal medyada popülerleşmesiyle birlikte hafta sonları kalabalık olabiliyor. Daha sakin bir deneyim için, hafta içi ve sabah erken saatlerde gitmenizi öneririz. Özellikle sabahları denizin yüzeyi dümdüz ve berrak oluyor; bu sayede gözlüklerinizi takarak suyun içindeki balıkları ve deniz canlılarını rahatlıkla görebilirsiniz.

İzmir’in Pissa Plajı: Masmavi deniz ve bilmeniz gerekenler

Pissa Plajı, İzmir’in güzel plajlarından biri. Masmavi ve tertemiz deniziyle sizi bekliyor. Ancak bazı detayları bilmekte fayda var:

Yaz aylarında plaj oldukça kalabalık olabiliyor, bu yüzden deniz biraz bulanıklaşabilir. Ayrıca, plaj açık denizde bulunduğu için öğleden sonra deniz dalgalı olabilir.

Plajın büyüklüğü orta düzeyde. Bir kısmı kum, bir kısmı ise küçük taşlarla kaplı. Deniz ayakkabısı getirmeyi unutmayın, böylece taşlardan rahatsız olmazsınız. Deniz suyu genelde soğuk ve 7-8 metre derinliğe ulaştığınızda derinleşiyor. Yüzme bilmeyenler için de rahatça vakit geçirebileceğiniz bir yer.

Unutmayın, burada herhangi bir tesis bulunmuyor. Duş veya soyunma alanı yok, bu yüzden buraya gelmeden önce tüm ihtiyaçlarınızı yanınıza almanız gerekiyor.

İzmir’in saklı cenneti Pissa Plajı’na nasıl ulaşılır?

Pissa Plajı’na ulaşmak için özel araç gerekmektedir çünkü dolmuş seçeneği yok. Dikili’nin içinden geçerek Bademli Köyü’ne varmanız gerekiyor. Bademli Köyü’nden sonra bozuk ve toprak bir yol kullanarak plaja ulaşabilirsiniz. Yol dar ve bozuk olduğu için dikkatli olmanızda fayda var. Plajda geniş bir park alanı mevcut, aracınızı buraya bırakabilirsiniz.

Pissa Plajı’na karavanla gelen birçok kişi bulunuyor ve burada kamp yapabileceğiniz alanlar da mevcut. Çadırınızı rahatça kurabilirsiniz.

Otobüsle gelmek isterseniz, İzmir Otogarı veya Dikili Otogarı’na giden otobüslere binebilirsiniz. Dikili Otogarı’ndan Bademli Köyü’ne giden servisler de var. Bademli Köyü’ne ulaştıktan sonra plaja otostop çekebilir veya yürüyerek gidebilirsiniz. Pissa Plajı, İzmir’in Dikili ilçesinin Bademli Köyü sınırlarında yer alıyor ve Bademli Köyü’nden plaja ulaşım yaklaşık 15 dakika sürüyor. İzmir’e olan uzaklığı ise yaklaşık 126 kilometredir.