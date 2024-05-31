İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, görev süresinin ilk 180 gününde yer alan "Hızlı Eylem Planı" çerçevesinde bir adım daha atıyor. Tugay, İzmir Planlama Ajansı'nın yeni bir misyonla donatıldığını ve "İzmir'in 50 yıllık Vizyon 2074 Çerçeve Belgesi"ni hazırlayacaklarını belirtti.

İzmir Planlama Ajansı'nın yeni misyonu

Başkan Tugay, seçim öncesi çevik yönetim anlayışını benimseyerek İzmir Planlama Ajansı'nı yeniden yapılandıracağını duyurmuştu. Bu doğrultuda, Şehir ve Bölge Plancısı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu'nun İZPA Başkanı olarak atanması gerçekleşti.

Başkan Tugay, planlamanın sadece mekânsal değil, aynı zamanda kentin tüm unsurlarını kapsayan bir süreç olduğunu vurguladı. Kentin gelişimi, büyümesi ve sorunlarının çözümüne yönelik politikaların belirleneceği bir platform olacaklarını ifade etti.

Tugay, İzmir Planlama Ajansı'nın bünyesinde Sürdürülebilirlik Ofisi ve Vatandaş Katılım Birimi gibi yapıların olacağını açıkladı. Bu birimler aracılığıyla, vatandaşların görüş ve önerilerinin alınacağını ve planlama süreçlerine dahil edileceğini belirtti. Başkan Tugay, su, gıda ve enerji gibi temel kaynakların sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi gerektiğini vurgulayarak, kentin geleceği için bu konuların önemine dikkat çekti.