İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmirNİP2054’ün tanıtımında planın şehrin 2054 ve 2074 vizyonunu şekillendirecek ortak bir pusula olduğunu belirtti. Plan, sadece fiziksel mekân düzenlemesi değil; toplumsal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliği de kapsıyor.



İzmir’in uzun soluklu yolculuğu

Başkan Tugay, planı “yaşayan bir sözleşme” olarak nitelendirerek, “İzmir’in 2054’e, 2074’e uzanan yolculuğu başladı. Bu yolculuk, hepimizin yolculuğudur” dedi.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlenen toplantıya belediye bürokratları, ilçe başkanları, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenler katıldı.

Planlama geleneği ve vizyon

Tugay, İzmir’in planlama tarihine değinerek, Fransız şehir plancısı René Danger’in hazırladığı ilk modern şehir planından günümüze kadar gelen süreçleri anlattı. Planlama sürecinin yalnızca mekân düzenlemesi değil; ekolojik denge, toplumsal adalet, ekonomik üretkenlik ve yaşam kalitesiyle bütünleşik bir sanat olduğunu vurguladı.

Üç zamanlı yaklaşım: Dünü anlamak, bugünü çözümlemek, yarını tasarlamak

Plan, kentin toprağı, suyu, havası, ekonomisi ve kültürüne bütüncül bakmayı hedefliyor. Tugay, süreci üç aşamalı olarak açıkladı:

Dünü anlamak: Geçmiş kararların bugünkü etkilerini görmek

Bugünü çözümlemek: Veri odaklı kararlarla hatalardan dönmek

Yarını tasarlamak: Geleceğin adaletini bugünden kurmak

Plan, teknik ve bilimsel veriye dayalı, katılımcı bir yaklaşımla hazırlanıyor.

2030, 2054 ve 2074 ufukları

Tugay, planın üç ufuk perspektifi sunduğunu söyledi:

2030: Somut dönüşüm adımlarını belirler

2054: Uzun vadeli mekânsal stratejileri kurar

2074: İzmir’i doğayla uyumlu, üretken ve dayanıklı bir model şehir yapmayı hedefler

Plan, ekonomik büyümenin ötesinde “iyi olma hâli”ni merkezine alıyor.

İZPA’dan detaylı sunum

İZPA Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, İzmir’in üç kez kurulmuş bir kent olduğunu hatırlattı. Kentin dirençliliğinin tarihinden kaynaklandığını belirterek, planın hem fiziki hem de zihinsel ve ekonomik dönüşümü kapsadığını vurguladı.

Katılımcı süreç ve kolektif dil

Velibeyoğlu ve danışmanlar, planlama sürecinde ortak bir dil ve katılımcı ekosistem oluşturmanın önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, katılımın güvenle desteklenmesi gerektiğini belirtti.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Mekansal Planlama Şube Müdürü Dilek Alişan, planın “iyi olma hâli” vizyonuyla hazırlandığını, insan, hayvan ve çevre odaklı olduğunu ifade etti.

İzmirNİP2054’ün önemi

Plan, İzmir’in uzun vadeli gelişimini, çevresel sürdürülebilirliği ve sosyal-ekonomik kalkınmayı destekleyerek yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor. İlçe belediyeleri ve diğer kurumlarla yakın iş birliği içinde, kapsayıcı ve katılımcı bir yaklaşımla hazırlanıyor.