Karabağlar ilçesinde 5 motosiklet çaldıkları belirlenen ve kısa süre önce cezaevinden çıkan 2 zanlı, polis operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.
Hırsızlık yapan zanlılar tutuklandı
İzmir Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede yaşanan motosiklet hırsızlıklarına yönelik çalışma başlattı.
Bölgedeki 40 güvenlik kamerasındaki 100 saatlik görüntü detaylı şekilde incelendi. Polis, olayı gerçekleştiren şahısların kısa süre önce cezaevinden çıktığı belirlenen B.E.H. ve F.Y. olduğunu tespit etti.
Düzenlenen operasyonda çalınan 5 motosiklet bulunarak sahiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.