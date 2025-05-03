İzmir'de "birden fazla kişiyle gece vakti birlikte yağma" suçundan hakkında 13 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö., polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.
Gece vakti yağmadan 13 yıl ceza almıştı
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis timleri, aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında M.Ö. isimli şahsı durdurdu. Yapılan sorgulamada, M.Ö.'nün "birden fazla kişiyle gece vakti birlikte yağma" suçundan kesinleşmiş 13 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası ile arandığı belirlendi.
Gözaltına alındı, cezaevine sevk edildi
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.