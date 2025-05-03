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Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis timleri, aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında M.Ö. isimli şahsı durdurdu. Yapılan sorgulamada, M.Ö.'nün "birden fazla kişiyle gece vakti birlikte yağma" suçundan kesinleşmiş 13 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası ile arandığı belirlendi.

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