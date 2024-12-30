İzmir’in Balçova ilçesinde düzenlenen operasyonda 219 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi. Bu, İzmir’de tek seferde yakalanan en yüksek miktar olarak kayıtlara geçti.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Balçova ilçesindeki bir adreste yüklü miktarda uyuşturucu saklandığı ve bu adresten sokak satıcılarına dağıtım yapıldığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, savcılık talimatıyla adrese operasyon düzenledi.

İzmir’de 219 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi

Operasyonda 219 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2’si, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucu, İzmir’de tek seferde yakalanan en yüksek uyuşturucu miktarı olarak kayıtlara geçti.

Karşıyaka’da sentetik ecza operasyonu

Operasyonun ardından Karşıyaka ilçesinde park halindeki bir araçta yapılan aramada, 412 bin 286 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan V.Ş., mahkeme kararıyla tutuklandı.