Karabağlar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Baskında çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve para ele geçirildi.
Uyuşturucu ticareti iddiasıyla eve baskın yapıldı
İzmir'in Karabağlar ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine bir eve operasyon düzenledi.
Ev ve çevresinde yapılan aramalarda, çok sayıda uyuşturucu ve suç unsuru ele geçirildi.
Ele geçirilenler şöyle:
Operasyonda ele geçirilen malzemeler:
-
1 kilo 273 gram sentetik uyuşturucu
-
3 bin 910 sentetik hap
-
191 gram kokain
-
105 gram esrar
-
2 tabanca
-
43 fişek
-
Hassas terazi
-
Uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 53 bin 600 TL
Operasyonda E.B., E.Ö., R.C. ve S.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.