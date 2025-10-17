İzmir’in Buca ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu imal eden M.A.K. adlı şüpheli yakalandı. Operasyonda 10 kilogram uyuşturucu toz ve 28 bin boş kapsül ele geçirildi.

Operasyon detayları

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve imalatına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Yeşilbağlar Mahallesi’ndeki adrese operasyon düzenledi.

Ele geçirilen malzemeler

Operasyonda şüpheli M.A.K.’nin evinde ve aracında yapılan aramalarda 10 kilogram sentetik ecza tozu ve 28 bin doldurulmaya hazır boş kapsül bulundu.

FETÖ’nün emniyet mahrem sorumlusu Kayseri’de yakalandı
FETÖ’nün emniyet mahrem sorumlusu Kayseri’de yakalandı
İçeriği Görüntüle

Gözaltı ve adli süreç

Emniyetteki işlemlerinin ardından gözaltına alınan M.A.K., adli mercilere sevk edildi. Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: Haber Merkezi