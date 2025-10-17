İzmir’in Buca ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu imal eden M.A.K. adlı şüpheli yakalandı. Operasyonda 10 kilogram uyuşturucu toz ve 28 bin boş kapsül ele geçirildi.
Operasyon detayları
Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve imalatına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Yeşilbağlar Mahallesi’ndeki adrese operasyon düzenledi.
Ele geçirilen malzemeler
Operasyonda şüpheli M.A.K.’nin evinde ve aracında yapılan aramalarda 10 kilogram sentetik ecza tozu ve 28 bin doldurulmaya hazır boş kapsül bulundu.
Gözaltı ve adli süreç
Emniyetteki işlemlerinin ardından gözaltına alınan M.A.K., adli mercilere sevk edildi. Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.
Kaynak: Haber Merkezi