Karabağlar ve Gaziemir ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı, çok sayıda kaçak tütün ve sigara ele geçirildi.

Karabağlar ve Gaziemir’de kaçakçılık operasyonu (H2)

İzmir’in Karabağlar ve Gaziemir ilçelerinde, kaçak tütün ve sigara ticaretine yönelik operasyonlar düzenlendi. Karabağlar Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, belirlenen adrese baskın yaparak 11 kilo 294 gram kıyılmış tütün ve 5 bin 160 paket doldurulmuş makaron ele geçirdi. Operasyonda G.S. (33), F.B. (51) ve G.Ç. (45) gözaltına alındı.

Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise ilçede faaliyet gösteren R.E.’ye ait tekel bayisi ve ikamete operasyon düzenledi. Aramalarda 500 farklı markada kaçak sigara, 346 dolu sigara paketi, 74 elektronik sigara, 582 doldurulmuş tek dal sigara, 51 puro ve 36 makaron ele geçirildi. Şüpheli R.E. hakkında adli işlem başlatıldı.

Yetkililer, operasyonların kaçak tütün ve sigara ticaretini önlemek ve halk sağlığını korumak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Ele geçirilen ürünler, sahte veya kayıtsız olması nedeniyle ciddi sağlık riski taşıyor.