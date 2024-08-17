Eski Foça’da Deniz Keyfi: Q Beach Club

Q Beach Club, İzmir’in sakin ve huzurlu köşelerinden biri olan Eski Foça’nın Mersinaki Koyu'nda yer alıyor. Bu özel mekan, hem doğa ile iç içe olmak isteyenlere hem de keyifli bir tatil deneyimi arayanlara hitap ediyor.

Mavi bayraklı plaj

Q Beach Club’un en dikkat çekici özelliklerinden biri, plajının Mavi Bayrak sahibi olması. Bu, denizin temizliği ve çevreye duyarlılığı açısından uluslararası bir kalite sembolüdür. Mavi Bayraklı plajda, denizin berrak sularında yüzmenin keyfini çıkarabilir ve gönül rahatlığıyla tüm günü geçirebilirsiniz.

Lezzet dolu bir mola: Restoran ve bar

Plajın tadını çıkardıktan sonra, Q Beach Club’un restoran ve barında kendinizi şımartabilirsiniz. Menüde, bölgenin taze deniz ürünleri ve Ege mutfağının nefis lezzetleri yer alıyor. İster hafif bir atıştırmalık, ister doyurucu bir yemek arıyor olun, burada damak tadınıza uygun bir seçenek mutlaka bulacaksınız. Akşamüstü, serinletici bir kokteyl eşliğinde gün batımını izlemek ise buradaki en güzel anlardan biri olacak.

Huzur ve eğlence bir arada

Q Beach Club, sadece dinlenmek için değil, aynı zamanda eğlenmek için de mükemmel bir yer. Plaj voleybolu gibi aktivitelerle tatilinizi renklendirebilir veya güneşin tadını çıkarırken, fonda çalan müzikle ruhunuzu dinlendirebilirsiniz.

Eski Foça’nın doğal güzellikleriyle çevrili bu mekan, şehirden kaçmak ve denizle buluşmak isteyen herkes için harika bir kaçış noktası. Q Beach Club, sade ama şık atmosferi ve sunduğu kaliteli hizmetle, ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim vaat ediyor.

Eğer Eski Foça'ya yolunuz düşerse, Q Beach Club’a uğramadan geçmeyin. Hem doğanın içinde huzur bulacağınız hem de keyif dolu anılar biriktireceğiniz bu mekan, sizi yeniden gelmek isteyeceğiniz bir tatil durağı olacak.

Q Beach Club nerede ve nasıl ulaşılır?

Q Beach Club, İzmir’in gözde tatil beldelerinden biri olan Eski Foça’da, Mersinaki Koyu'nda yer alıyor. Eski Foça, İzmir merkeze yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta ve şehrin kalabalığından kaçmak isteyenler için harika bir alternatif sunuyor.

Arabayla:

İzmir’den Eski Foça’ya ulaşım oldukça kolay. İzmir-Çanakkale yolunu takip ederek, Aliağa yoluna girip Foça tabelalarını izleyebilirsiniz. Eski Foça’ya ulaştıktan sonra, sahil şeridini takip ederek Mersinaki Koyu’na varabilirsiniz. Q Beach Club, koyun içinde rahatça bulabileceğiniz bir konumda yer alıyor.

Toplu taşıma ile:

İzmir’den Eski Foça’ya toplu taşıma ile de ulaşmak mümkün. İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali’nden (İZOTAŞ) kalkan Foça otobüslerini kullanarak Eski Foça’ya ulaşabilirsiniz. Foça’ya ulaştıktan sonra, minibüs veya taksi ile Mersinaki Koyu’na kısa bir yolculuk yaparak Q Beach Club’a varabilirsiniz.

Adres: Q Beach Club, Mersinaki Koyu, Eski Foça, İzmir, Türkiye.