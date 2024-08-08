İzmir’in saklı güzelliği: Sütveren Meryem Ayazması

İzmir’in tarihi dokusunu keşfetmek isteyenler için Sütveren Meryem Ayazması, büyüleyici bir gezi noktası olarak öne çıkıyor. Yeni Smyrna Kadifekale ile Kemeraltı arasında kurulan bu bölge, Roma Dönemi'ne ait su kanallarıyla ünlü. Bu su kanalları, antik kenti Kadifekale'ye bağlayan gizemli tüneller olarak efsaneleşmiş.

Yılların getirdiği gizem

Sütveren Meryem Ayazması, 19. yüzyılda bir ziyaret yeri olarak popülerlik kazanmış. Yukarı Aya Yani Kilisesi'nin hemen üzerindeki yamaçta bulunan ayazma, Roma ve Bizans dönemlerine ait su kanallarından biri üzerinde yer alıyor. Kanala ulaşmak için kullanılan merdivenler Bizans veya Osmanlı dönemine tarihleniyor. Sağa giden orijinal kanalın önü kapatılarak bir niş inşa edilmiş ve bu nişin içerisine bir çeşme yerleştirilmiş.

Nişin üzerindeki tasvirlerden Meryem Ana'ya ait hiçbir iz günümüze ulaşmasa da, nişin üzerindeki çeşmenin borusu hala mevcut. Bu çeşmeden akan suyun içilmesinin, kişilerin sütlerinin artmasına ve doğurganlıklarının çoğalmasına yardımcı olduğuna inanılıyor.

Tarih ve ruhaniyetin buluşma noktası

2015 yılında İstanbul Rum Ortodoks Patriği 1. Bartholomeos'un ziyaretinin ardından, Sütveren Meryem Dua Evi olarak bilinen bu yer, İzmir’deki Hristiyan Ortodokslar için önemli bir ibadet yeri haline gelmiştir. Buraya yapılan ziyaretler, hem tarihi hem de manevi bir deneyim sunuyor.

Sütveren Meryem Ayazması, tarihi ve kültürel bir atmosfer içinde huzurlu bir ziyaret noktası arayan herkes için keşfedilmeyi bekleyen özel bir yer. İzmir’in zengin tarihine dokunmak ve ruhsal bir yolculuğa çıkmak isteyenler için Sütveren Meryem Ayazması, unutulmaz bir gezi deneyimi sunuyor.

Sütveren Meryem Ayazması’na nasıl ulaşılır?

Konum: Sütveren Meryem Ayazması, İzmir'in Kadifekale ve Kemeraltı bölgeleri arasında, Yukarı Aya Yani Kilisesi'nin hemen üzerindeki yamaçta yer almaktadır.

Nasıl ulaşılır:

Toplu taşıma: İzmir şehir merkezinden otobüs veya metro ile Kadifekale yönüne gitmek mümkündür. Kadifekale'ye vardıktan sonra yürüyerek veya kısa bir taksi yolculuğuyla ayazmaya ulaşabilirsiniz.

Araçla ulaşım: İzmir şehir merkezinden araçla Kadifekale yönüne gidin. Park alanlarının bulunduğu noktadan yaya olarak Sütveren Meryem Ayazması'na geçiş yapabilirsiniz.

Adres: Yukarı Aya Yani Kilisesi'nin hemen üzerindeki yamaç, Kadifekale, İzmir, Türkiye'de yer almaktadır.