Yorgo Teodoridis, yaptığı açıklamada, bir Hristiyan vatandaş olarak telefonla görüştüğü Soyer'e hassasiyetlerini dile getirdiğini belirtti.

Soyer'in üzüntüsünü dile getirdiğini ve özür dilediğini aktaran Teodoridis, şöyle dedi:

"Yaptığımız görüşmede bir daha benzeri bir durumun yaşanmayacağını sesinden hissettim. Bunun tekrarlanmaması adına önlem alınması bizim için son derece önemli. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'nın ve İzmir halkının destekleri de bizim için son derece kıymetliydi. Yaşanan talihsiz bir olaydı, şimdi geleceğe bakma zamanıdır."

Kültür merkezi olarak kullanılan kilisede 4 Haziran'da gerçekleştirilen, elektronik müzik sanatçılarının yer aldığı eğlence organizasyonundan görüntüler sosyal medyada yayınlanmış, bazı Rum Ortodoks cemaati üyeleri tepki göstermişti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Organizasyonun belediyemizle ilgisi yoktur. Kiralama şartlarına uymadığı gerekçesiyle tutanak düzenlenmiş, şirketin teminatı iade edilmemiştir. Bizimle ilgisi olmayan organizasyonun Rum Ortodoks Toplumu'nu incitmesinden son derece üzgünüz." açıklaması yapmıştı.