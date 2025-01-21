İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sağlığı Geliştiren Belediye unvanını alarak Türkiye'deki ikinci büyükşehir belediyesi oldu. Sağlık, ulaşım ve erişilebilirlikteki başarılarıyla dikkat çekti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de Sağlığı Geliştiren Belediye (SAGEB) unvanını kazanan ikinci büyükşehir belediyesi oldu. Sağlık Bakanlığı'nın Sağlığı Geliştiren Belediyeler Projesi kapsamında verilen bu unvan, İzmir'in sağlık hizmetleri, ulaşım, sosyal tesisler ve daha birçok alandaki başarılarını taçlandırıyor.

Sağlıklı Kent İzmir hedefi gerçekleşiyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın önderliğinde gerçekleştirilen sağlık odaklı projeler, İzmir’i Türkiye’nin sağlıklı şehirleri arasında öne çıkarıyor. SAGEB unvanını almaya hak kazanan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye genelinde bu unvanı alan dokuzuncu belediye, aynı zamanda Bursa’dan sonra ikinci büyükşehir belediyesi oldu. Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, belgeyi İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ali Emre Çetinkol’dan teslim aldı.

Çok yönlü değerlendirme kriterleriyle başarı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, SAGEB belgesini almak için sağlık hizmetlerinden yeşil alanlara, ulaşım sisteminden sosyal tesislere kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirilen çalışmalarla ödüllendirildi. Belediye, "Şehir Sağlık Profili" oluşturup, "Şehir Sağlığını Geliştirme Planı" hazırlayarak, idari kararlılık, mekânsal düzenlemeler ve eğitim çalışmaları gibi pek çok kriteri başarıyla yerine getirdi. Ayrıca, sağlık tesisleri, spor alanları, bisiklet yolları, ulaşım altyapısı gibi unsurlar da değerlendirme sürecinde önemli bir yer tuttu.

İzmir'den sağlık alanında öncü projeler

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı bir toplum için hayata geçirdiği projelerle fark yaratıyor. HPV aşısı, İleri Yaş Eylem Planı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'nin genişletilmesi gibi birçok yenilikçi projeye imza atıldı. Ayrıca, sağlıklı yaşamı teşvik etmek için parklar, spor alanlarına dönüştürülerek halkı fiziksel aktivitelere yönlendiren projeler hayata geçirildi.