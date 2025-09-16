“Uluslararası Sağlık Turizmi Köprüleri: Türkiye’de Sağlık Diplomasisi ve İnovasyon Kongresi”, 21-22 Kasım 2025 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilecek.

Kongrenin genel başkanlığını Prof. Dr. Aysun Bay üstlenirken, genel başkan yardımcılığını Levent Peşker yürütecek. Organizasyonda, Tıbbi Aromatik Bitkiler Federasyonu Başkanı Ahmet Gözlükkaya da paydaş olarak görev alıyor.

Kongre hazırlıkları kapsamında Prof. Dr. Aysun Bay, Levent Peşker ve Ahmet Gözlükkaya’dan oluşan heyet, İzmir’de bir dizi resmi ziyarette bulundu. Heyet; İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ayhan Kul, İzmir İl Jandarma Komutanı Dr. Metin Düz ve Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu ile bir araya gelerek sağlık turizminin gelişimi ve uluslararası iş birlikleri konularını ele aldı.

Kongreye 50’nin üzerinde ülkenin sağlık bakanları, büyükelçiler, konsolosluk heyetleri ve uluslararası sağlık kuruluşları katılacak. Etkinlik, hem bilimsel hem de diplomatik boyutuyla öne çıkıyor.

Kongre kapsamında; uluslararası hasta hizmetleri, kalite ve akreditasyon, ülkeler arası sağlık iş birlikleri, yapay zekâ ve dijital sağlık uygulamaları, sağlık ekonomisi ve yatırım fırsatları ile klinik araştırmalar ve hukuki düzenlemeler masaya yatırılacak. Sunulan bildiriler, DOI numarasıyla yayımlanacak ve akademik dünyada görünürlük kazanacak.

Kongre hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Aysun Bay, “50’den fazla ülkenin katılımıyla İzmir’de gerçekleşecek bu kongre, sağlık diplomasisi ve inovasyonun dünya çapında yeni köprüler kurabileceğini gösteriyor. Türkiye, sağlık turizminde sadece hizmet sunan bir ülke değil, aynı zamanda küresel iş birliklerini yönlendiren bir merkez olacak” dedi.

İzmir’in ev sahipliğinde gerçekleşecek kongre, Türkiye’nin sağlık turizmi ve diplomasi alanında uluslararası görünürlüğünü artırması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.