İzmir, sağlık turizminde farkını ortaya koymaya hazırlanıyor. Sağlık Turizminin Parlayan Yıldızı İzmir Zirvesi'nde konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, İzmir’in sağlık turizminde de öne çıkması gerektiğini vurguladı. Okyay, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sağlık turizmi sektörünün güçlenmesi ve markalaşması için her türlü çalışmada yer alacağını belirtti.

İzmir Sağlık Turizmi Zirvesi'ne büyük ilgi

Batı Anadolu Sağlık Turizmi Derneği tarafından düzenlenen zirve, Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi’nde başladı. İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, Batı Anadolu Sağlık Turizmi Derneği Onursal Başkanı Tuncer Kelleci ve iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen zirve, sektörün geleceğini masaya yatırıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Desteği

Prof. Dr. Pınar Okyay, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sağlık turizmi sektörüne verdiği önemi vurguladı. Başkan Dr. Cemil Tugay’ın öncülüğünde sürdürülen çalışmalarda, gençlerin iş imkanlarına kavuşması ve İzmir’in sağlık alanında marka haline gelmesi hedefleniyor. Okyay, “İzmir’in sağlık turizminde önemli bir konuma sahip olduğunu biliyoruz. Bu toplantı, kentimizin potansiyelini daha iyi kullanmak için önemli bir fırsat” dedi.

Etik ve biyogüvenlik konularına dikkat

Sağlık turizminde etik ve biyogüvenlik konularına da değinen Okyay, sağlık hizmetlerinin kaliteli ve bilimsel ilkelere dayalı olarak sunulması gerektiğini belirtti. Okyay, “Pandemi ile birlikte sağlık sorunlarının küreselleşebildiğini gördük. Bu nedenle, toplum sağlığı ve çevre üzerine olan riskleri de konuşmalıyız” diye ekledi.

"Yaşlı sağlığı çalışmaları öncü olacak"

Sağlık turizminin İzmir’e sadece ekonomik değil, her anlamda değer katması gerektiğini vurgulayan Okyay, artan tıbbi bilgi ve teknolojinin kent halkına da ulaştırılması gerektiğini söyledi. Okyay, “Yaşlı sağlığı çalışmaları bu konuda öncü olacaktır. Sağlık turizmi ile kazandığımız pratikler, sağlık sistemimizin gelişmesine de katkı sağlayacak” dedi.