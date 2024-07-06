Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı, İzmir'in sağlık turizmi potansiyelini değerlendirdi ve şehrin bu alandaki gelişimini öne çıkardı.

Türkiye'nin sağlık turizmi gelirine dikkat çeken Kenan Kalı, İzmir'in bu pastadan daha büyük bir pay alabileceğini belirtti. Ege'nin tarihi mirası ve sağlık altyapısının İzmir'i önemli bir sağlık destinasyonu haline getirdiğini vurgulayan Kalı, şehrin Asclepion gibi antik sağlık merkezleriyle dünya çapında tanındığını ifade etti.

"Güçlü bir altyapıya sahip"

Kenan Kalı, "İzmir'in sağlık turizmi kimliğiyle öne çıktığını görmekten gurur duyuyoruz. Şehrimiz, 9 tıp fakültesi ve son teknolojiye sahip hastaneleriyle bu alanda güçlü bir altyapıya sahip. Ancak yatak kapasitesi ve tesis sayısında artış gerekliliğini vurgulamak önemlidir" şeklinde konuştu.

Turizm Bakanlığı'nın katılımı önemli

Özel sektör ve yatırımcıların sağlık turizmindeki rolüne değinen Kalı, devletin bu alandaki politikalarını desteklemesi gerektiğini belirtti. Sağlık turizminin sadece hekimler ve sağlık merkezlerinin değil, aynı zamanda Turizm Bakanlığı'nın da aktif katılımıyla yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

Binlerce hastaya hizmet sunuluyor

Gözde Grubu'nun İzmir'de sağlık turizminde önemli bir oyuncu olduğunu vurgulayan Kalı, grup olarak hizmet verdikleri hastanelerle aylık binlerce hastaya sağlık hizmeti sunduklarını açıkladı. Grup, İstanbul'da da bir hastane ile faaliyetlerini genişletmeyi planlamaktadır.