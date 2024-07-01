İzmir Büyükşehir Belediyesi, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile birlikte hayata geçirdiği "Sağlığı Geliştiren Parklar" projesi ile İzmirlilerin fiziksel ve ruhsal sağlığını geliştiriyor. Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda başlatılan projede uzmanlar, doğru beslenmeden fiziksel aktivitelere, ilkyardımdan psikososyal sağlığa kadar birçok konuda eğitimler vererek İzmirlilerin sağlığına katkı sağlıyor.

"Sağlıkla Yaş Alıyorum" farkındalık seminerleri

Toplum Sağlığı ve Eğitim Şube Müdürlüğü, Karabağlar Belediyesi iş birliğiyle "Sağlıkla Yaş Alıyorum" farkındalık seminerleri düzenliyor. Bu seminerlerde psikolog, diyetisyen, hekim, gıda mühendisi, spor eğitmeni ve iş güvenliği uzmanları tarafından sağlıklı ve mutlu yaş almanın ipuçları veriliyor. Seminerlere katılanlar, doğru beslenme, fiziksel egzersizler ve yaş almanın psikolojik etkileri hakkında bilgi sahibi oluyor.

"Dikkat Sağlık Var" projesi

"Dikkat Sağlık Var" projesi ile meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve menopoz eğitimlerinin yanı sıra kronik solunum yolu hastalıkları, diyabet ve obezite eğitimleri veriliyor. Bu proje, hastalıklarla mücadelede toplumu bilinçlendirme ve önleyici sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmayı hedefliyor.

"Vukuatımız Eğitim" projesi

Nafiz Gürman ve Gümüşpala mahallelerinde başlatılan "Vukuatımız Eğitim" projesi, genel sağlık, ağız ve diş sağlığı, psikososyal sağlık, fiziksel aktivite, sağlıklı beslenme, ev kazalarından korunma ve ilkyardım konularında kapsamlı eğitimler sunuyor. Dezavantajlı mahallelerde bu çalışmaların genişletilmesi planlanıyor.

"Sağlıklı Köyler" projesi

"Sağlıklı Köyler" projesi ile kırsal bölgelerdeki sağlık eşitsizliklerini ortadan kaldırmayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, sağlık okuryazarlığını artırmak ve sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak için stratejiler uyguluyor. Ödemiş Ovakent, Torbalı Subaşı ve Bergama Ayaskent gibi pilot bölgelerde sağlık ve yaşam kalitesi anketleri düzenlenerek ihtiyaçlar belirleniyor ve eğitim programları hayata geçiriliyor.

İzmir'de sağlık hareketi

"Bedeni Şekillendiren Zihnin Kendisidir" başlıklı fiziksel aktivite programı, her çarşamba saat 12.30’da Kültürpark'ta halka ücretsiz olarak sunuluyor. Klinik pilates eğitmeni eşliğinde gerçekleştirilen egzersizler, katılımcılara hem fiziksel hem de zihinsel fayda sağlıyor.

Kadınlar sağlıkla yaş alıyor

Kadınların sağlık ve refahını desteklemek amacıyla düzenlenen "Kadınlar Sağlıkla Yaş Alıyor" eğitim programı, uzmanların rehberliğinde kadın sağlığına dair önemli konuları ele alıyor. Katılımcılar, kadın sağlığı, psikolojik iyi oluş, doğru nefes teknikleri ve ilk yardım gibi konularda bilgilendiriliyor.

Etkinlikler ile ilgili Toplum Sağlığı ve Eğitim Şube Müdürlüğü’nün 232.293 87 81 numaralı telefonundan bilgi alınabilir. Sosyal medya üzerinden “ibbsaglikisleri” hesabından da takip edilebilir.