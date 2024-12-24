İzmir Mustafa Kemal Sahil Bulvarı İzmir Marina istikametine Depo Kavşağı mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle araçlar tek şeritten ilerleyebiliyor, çalışmalar devam ediyor.
Kazanın ardından trafik akışı aksadı
Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda İzmir Marina istikametine doğru seyreden araçların olduğu bölgede, Depo Kavşağı yakınlarında bir trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle, olay yerinden geriye doğru trafik akışı Göztepe Kavşağı'na kadar yoğunlaşmış durumda.
Kaynak: HABER MERKEZİ