Bunlar da ilginizi çekebilir

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda İzmir Marina istikametine doğru seyreden araçların olduğu bölgede, Depo Kavşağı yakınlarında bir trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle, olay yerinden geriye doğru trafik akışı Göztepe Kavşağı'na kadar yoğunlaşmış durumda.

Manavgat’ta park halindeki otomobil yanarak kül oldu

Manavgat’ta park halindeki otomobil yanarak kül oldu

İzmir Mustafa Kemal Sahil Bulvarı İzmir Marina istikametine Depo Kavşağı mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle araçlar tek şeritten ilerleyebiliyor, çalışmalar devam ediyor.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.