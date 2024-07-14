Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 05.15'te Urla ilçesi Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli bir grup vatandaşın şikayeti üzerine harekete geçti. Tespit edilen bölgeye giden ekipler, hareket halinde lastik botu durdurarak 19'u çocuk 33 kaçak göçmeni yakaladı. Alaçatı İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleriyle yapılan ortak operasyonda olay ile bağlantılı 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı.

Aynı gün saat 06.35'te Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen bulunduğu bilgisi üzerine bölge göçmen ekipleri, hareket halindeki lastik botu durdurarak 19'u çocuk 55 kaçak göçmeni yakaladı.

Aynı gün, saat 13.40'ta Menderes ilçesi açıklarında ise, lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin hazırlanması üzerine geçen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisinde bulunan 8'i çocuk 15 kaçak göçmeni bulunuyor.

Göçmenler, bir süre sonra bir televizyon kanalında yayınlanan bir röportajda, televizyon kanalında yayınlanan bir röportajda, gazetecilere, gazetecilere ve televizyon kanallarına saldırdıklarını söyledi.