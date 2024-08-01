Saint Joseph Lisesi’nin tarihi yolculuğu ve eğitimdeki yenilikler

Saint Joseph Lisesi, İzmir’in köklü eğitim kurumlarından biri olarak hem tarihi hem de eğitim anlayışıyla dikkat çekiyor. Kuruluşu, 1841 yılına kadar uzanıyor ve Frerler Cemiyeti tarafından Türkiye’ye getirilen ilk okullardan biri olarak biliniyor. Cemiyetin, 82 ülkede 1800 okulu, 60.000 eğitimcisi ve 785.127 öğrencisi bulunuyor. Bu geniş ağa sahip cemiyet, eğitimdeki köklü geçmişiyle tanınıyor.

Piri Reis okulları ve Saint Joseph ilişkisi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın aldığı kararla, yabancı özel okullar sadece lise seviyesinde öğrenci alabiliyor. Bu gelişme üzerine, Saint Joseph yetkilileri, ortaokul sınıflarını dolduracak ve Saint Joseph ruhunu yaşatacak öğrenciler yetiştirmek amacıyla Piri Reis Okullarını kurmaya karar verdi. Bu adım, Piri Reis Okulları’nın Orion Eğitim Vakfı aracılığıyla hayat bulmasını sağladı ve okulun, Saint Joseph ile koordineli çalışmasını getirdi.

2014 yılında Sn. Lucien Arkas’ın Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı ve 2015 yılında Sn. Jacques Augereau’nun Saint Joseph’in Müdürü olarak göreve başlamasıyla, eğitimde barışçıl bir döneme girildi. Güçlü ve yapıcı ilişkiler kurulmaya başlandı. Bu gelişmeler sonucunda, Sn. Augereau, Piri Reis Okullarının Genel Koordinatörlüğünü üstlendi ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 9. sınıfa doğrudan geçiş için özel bir kontenjan hakkı aldı. Bu sayede, LGS puanı ile Saint Joseph’te eğitim hakkı elde edemeyecek olan öğrenciler, bu kontenjan sayesinde 9. sınıfta Saint Joseph’te eğitim görme fırsatı buldu.

Saint Joseph Lisesi’nin tarihi binası

1872 yılında, Frerler Cemiyeti tarafından okulun ilk binası için bir arsa satın alındı. Bu arsa, uzunluğu 40 ve genişliği 28 metre olan bir alanda, Gül Sokağı ve Tiyatro Sokağı'na bakan bir noktada bulunuyordu. Ancak İzmir’de meydana gelen büyük bir yangın nedeniyle arsanın yeri değişti. Gül Sokağı’nın eski konumu günümüzden farklıdır, fakat arsanın Cumhuriyet Meydanı ile Montrö Meydanı arasında olduğu ve okulun, Fuar kapısından denize yakın bir yerde olduğu tahmin ediliyor.

Saint Joseph Lisesi, tarihiyle ve eğitim anlayışıyla İzmir’in önemli kültürel miraslarından biri olarak, ziyaretçilerini hem tarihi hem de eğitimdeki başarılarıyla etkileyen bir okul olarak biliniyor. Bu köklü geçmiş, okulun şehrin eğitim tarihinde önemli bir yer edinmesini sağlıyor.

Saint Joseph Lisesi: Nerede ve nasıl ulaşılır?

İzmir'in merkezinde yer alan Saint Joseph Lisesi, tarihi bir eğitim kurumu olarak şehrin önemli noktalarından biridir. Okul, Alsancak bölgesinde, merkezi bir konumda bulunur ve ulaşımı oldukça kolaydır.

Adres: Saint Joseph Lisesi Gül Sokağı No: 25, Alsancak 35220 İzmir, Türkiye'de yer almaktadır.

Ulaşım bilgileri:

Toplu Taşıma: İzmir şehir içi toplu taşıma araçlarıyla, Alsancak'a ulaşmak oldukça basittir. İzmir Metro'sunun "Alsancak" istasyonunda inebilir, buradan kısa bir yürüyüşle okula ulaşabilirsiniz. Ayrıca, Alsancak’a giden otobüs ve dolmuşlar da sıklıkla çalışmaktadır.

Özel Araç: Kendi aracınızla geliyorsanız, Alsancak’taki Gül Sokağı üzerinde yer alan okulun yakınında park edebileceğiniz çeşitli otopark alanları bulunmaktadır.

Taksi: İzmir'deki pek çok noktadan taksi ile hızlıca ulaşabilirsiniz. Taksi şoförüne "Saint Joseph Lisesi, Gül Sokağı" demeniz yeterli olacaktır. İzmir TED Koleji nerede, nasıl gidilir?