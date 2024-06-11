Hastane, bölgenin sağlık yükünü başarıyla taşıyor.

Dev sağlık kompleksi

İzmir ve Ege Bölgesi'nin en büyük sağlık kompleksi olan İzmir Şehir Hastanesi, 16 Ekim 2023'te hizmete girdi. 628 bin metrekare kapalı alana sahip olan hastane, açıldığı günden itibaren milyonlarca kişiye şifa dağıttı. Hastanede günde 14 bin hasta muayene edilmekte ve 400 ameliyat yapılmaktadır.

Başhekim Gökalp: "2 milyondan fazla hastaya hizmet verdik"

İzmir Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Orhan Gökalp, hastanenin 8 ayı geride bıraktığını belirterek, "Hastanemiz, açıldığı günden bu yana 2 milyondan fazla hastaya ayaktan tedavi hizmeti verdi. Bunların 250 bini acil tedavi gerektirdi. 40 bin hastamız yatarak tedavi gördü ve taburcu edildi. Tüm yataklarımız aktif olarak hizmet veriyor. 400'e yakını donanımlı yoğun bakım yatağı olan hastanemizde, günde yaklaşık 400 ameliyat yapılmakta," dedi.

Tüm Özellikli Birimler Tek Çatı Altında

Günde 14 bin hasta muayene edilirken, bunların 11 bini randevulu hastalardan oluşuyor. Prof. Dr. Gökalp, hastanenin Ege Bölgesi'nde birçok farklı hizmeti tek çatı altında sunduğunu vurguladı. "Bu hastane, böbrek nakli, karaciğer nakli, radyasyon onkolojisi gibi hizmetleri tek bir yerde sunan Ege Bölgesi'ndeki tek hastanedir," dedi.

Personel ve Donanım Eksiksiz

Hastanede personel sıkıntısının olmadığını belirten Gökalp, "Yaklaşık 5 bin kamu çalışanı ve 1.500 özel şirket çalışanı ile hizmet veriyoruz. Hastanemizde yüzde 80'in üzerinde doluluk oranı mevcut. Özellikle organ nakli ve onkoloji gibi özellikli birimlerimiz oldukça dolu," dedi. Gökalp ayrıca, hastanenin kanser tedavisinde çok ileri teknolojilere sahip olduğunu ve yakın zamanda kalp nakline de başlayacaklarını ekledi.

Geniş Hizmet Yelpazesi

İzmir Şehir Hastanesi; Kadın Hastalıkları ve Doğum Acil Servisi, çocuk ve erişkin acil, Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Kemik İliği Merkezi, Organ Nakli Merkezi, İnme Merkezi, Uyku Merkezi, Hiperbarik ve Oksijen Tedavi Merkezi, Tüp Bebek Merkezi, Yanık Ünitesi, Diyaliz Merkezi ve Sigara Bırakma Polikliniği gibi birçok özellikli birimi bünyesinde bulunduruyor. Ayrıca, hastanede 337 poliklinik, 54 ameliyathane, 374 yoğun bakım yatağı, 30 diyaliz yatağı ve 973 tek kişilik, 321 çift kişilik oda bulunuyor.

İzmir Şehir Hastanesi, yüksek kapasitesi ve donanımlı yapısıyla sadece İzmir'in değil, Ege Bölgesi'nin sağlık hizmetleri ihtiyacını karşılıyor. Hastane, modern tıbbi cihazları ve uzman kadrosu ile hastalarına en iyi hizmeti sunmayı sürdürüyor.