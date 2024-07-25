İzmir'in sağlık altyapısını güçlendirmek amacıyla hizmete açılan İzmir Şehir Hastanesi, çeşitli tıp branşlarında kapsamlı sağlık hizmetleri sunuyor. Yeni hastane, modern tesisleri ve geniş hizmet yelpazesi ile bölge halkının sağlık ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Hastanede sunulan başlıca branşlar ve sağlık alanları şu şekilde:

Genel Cerrahi

İzmir Şehir Hastanesi, genel cerrahi alanında geniş bir hizmet yelpazesi sunuyor. Ameliyat gerektiren işlemler, laparoskopik cerrahi ve acil cerrahi müdahaleler bu bölümde gerçekleştiriliyor.

Kardiyoloji

Kalp hastalıkları ile ilgili kapsamlı hizmetler sunan kardiyoloji bölümü, kardiyak testler, ekokardiyografi ve diğer kalp sağlığı hizmetlerini içeriyor. Kalp hastalıklarının tanı ve tedavi süreçleri bu bölümde yürütülüyor.

Nöroloji

Sinir sistemi hastalıkları ile ilgili tanı ve tedavi hizmetleri, beyin ve omurilik hastalıklarının yönetimi nöroloji bölümünde sağlanıyor. Hastalar, sinir sistemi rahatsızlıkları için uzmanlardan destek alabiliyor.

Ortopedi ve Travmatoloji

Kemik, eklem ve kas sistemi hastalıkları ile travma tedavileri, ortopedi ve travmatoloji bölümünde yapılıyor. Bu bölümde, protez uygulamaları ve cerrahi müdahaleler de gerçekleştiriliyor.

Üroloji

Ürogenital sistem hastalıkları, böbrek ve mesane rahatsızlıklarının tanı ve tedavisi, üroloji bölümünde sunuluyor. Üroloji uzmanları, ilgili sağlık sorunları için kapsamlı hizmet veriyor.

Gastroenteroloji

Sindirim sistemi hastalıkları ve endoskopik işlemler, gastroenteroloji bölümünde tedavi ediliyor. Sindirim sistemi rahatsızlıkları için uzman destek sağlanıyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Kadın sağlığı ve doğum hizmetleri, jinekolojik muayeneler ve gebelik takibi gibi konular, kadın hastalıkları ve doğum bölümünde sunuluyor. Bu bölüm, doğum ve jinekolojik sağlık hizmetlerinde uzmanlaşmış.

Pediatri

Çocuk sağlığı ve hastalıkları, bebek ve çocuklar için sağlık hizmetleri pediatri bölümünde sağlanıyor. Çocuk hastalıklarının tanı ve tedavisi bu bölümde gerçekleştiriliyor.

Onkoloji

Kanser tanı ve tedavi süreçleri, kemoterapi ve radyoterapi hizmetleri onkoloji bölümünde veriliyor. Kanser hastalarının tedavi süreci bu bölümde yönetiliyor.

Göğüs Hastalıkları

Solunum yolu hastalıkları, astım, bronşit ve akciğer rahatsızlıkları göğüs hastalıkları bölümünde tedavi ediliyor. Solunum sistemine dair çeşitli sağlık hizmetleri bu bölümde sunuluyor.

Dermatoloji

Cilt hastalıkları, dermatolojik muayeneler ve tedavi yöntemleri dermatoloji bölümünde sağlanıyor. Cilt sağlığına yönelik kapsamlı hizmetler bu bölümde sunuluyor.

Psikiyatri

Ruh sağlığı ve psikolojik bozuklukların tanı ve tedavisi psikiyatri bölümünde gerçekleştiriliyor. Psikolojik destek ve terapi hizmetleri bu bölümde sunuluyor.

Acil Servis

Acil durumlar, travmalar ve hızlı müdahale gerektiren sağlık sorunları acil servis bölümünde ele alınıyor. 24 saat hizmet veren bu bölüm, acil sağlık ihtiyaçlarına hızlı cevap veriyor.

Radyoloji

Görüntüleme hizmetleri, MR, tomografi, röntgen ve ultrason gibi tanı yöntemleri radyoloji bölümünde sunuluyor. Hastaların teşhis süreçlerinde bu bölüm önemli bir rol oynuyor.

Laboratuvar

Kan testleri, biyokimya testleri ve diğer laboratuvar analizleri laboratuvar bölümünde yapılıyor. Bu bölüm, tanı süreçlerinin önemli bir parçası olarak hizmet veriyor.

Rehabilitasyon

Fiziksel tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri, destekleyici terapilerle birlikte rehabilitasyon bölümünde sağlanıyor. Hastaların iyileşme süreçleri bu bölümde destekleniyor.