Myelofibrozis, kemik iliğinin çalışmaması ve anormal hücre üretmesi ile karakterize bir hastalıktır. 67 yaşındaki kadın hasta, bu hastalık nedeniyle yıllardır kansızlıkla mücadele ediyordu. İzmir Şehir Hastanesi’nde yapılan başarılı bir ameliyatla hastanın 4 kilo 750 gram ağırlığındaki dalağı alındı.

Myelofibrozis hastalığı kan yapan dokuyu yok etti

Genel Cerrahi Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Yıldırım, ameliyat hakkında şunları söyledi:

"Myelofibrozis yavaş gelişen bir hastalıktır ve kemik iliğinde kan yapan dokunun yok olmasına neden olur. Bu durumda dalak ve diğer organlar kan yapma görevini üstlenir. Hastamızda dalak bu görevi üstlenmiş ve normalde 150 gram olması gereken dalak 4 kilo 750 grama ulaşmıştır. 20 yıldır myelofibrozis nedeniyle kansızlıkla mücadele eden hastamıza öncelikle ilaç tedavisi uyguladık. Ancak ilaç tedavisine yanıt vermemesi üzerine ameliyat planladık ve dalağı başarı ile aldık. Ameliyat sonrası hastamızın ilaç gereksinimi ortadan kalktı ve kan değerleri normale döndü."