İzmir Şehir Hastanesi, açılışının üzerinden henüz bir yıl geçmiş olmasına rağmen yaşadığı mimari sorunlarla gündeme geldi. Zafer Partisi Karabağlar İlçe Başkanı Tolga Güldiken, hastanede yaptığı yerinde incelemeleri sosyal medya platformlarından paylaştı.

Tavan akıntıları ve duvar hasarları

Güldiken, hastane içinde tavanlarda alçıpan kırıkları, duvarlarda sıva ve boya dökülmeleri gibi pek çok yapısal sorun tespit ettiklerini belirtti. Tavanlardan su sızması nedeniyle yerlere kovalar konulduğunu söyleyen Güldiken, “Bir yıllık bir hastanenin bu durumda olması kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Elektrik panolarında tehlikeli su birikintileri

Özellikle elektrik ve data dolaplarının bulunduğu alanlarda su birikintilerinin oluştuğunu vurgulayan Güldiken, bu durumun hem hastalar hem de sağlık personeli için ciddi güvenlik riski yarattığını belirtti. Güldiken, “Bu, sadece konfor değil, can güvenliği meselesidir” dedi.

Zafer Partisi’nden sert eleştiriler

Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Naşit Birgüvi, hastanenin açılış sürecindeki eksikliklere dikkat çekerek şunları söyledi: “27 Ocak 2024’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan hastanenin henüz hazır olmadığını o dönem herkes biliyordu. İhaleyi üstlenen Türkerler Holding ve Gama Holding, 2014 yılında temeli atılan hastaneyi 30 ayda tamamlamayı taahhüt etmişti, ancak inşaat 10 yılda zor bitirildi.”

Denetim eksikliği iddiaları

Birgüvi, hastane inşaatının yeterli denetimden geçmediğini iddia ederek, “Verilen paralar nereye gitti? Firmalar neden denetlenmedi? Bu denetimsizliğin başka nedenleri mi var?” sorularını yöneltti. Ayrıca hastanenin birçok teknik eksiğinin giderilme