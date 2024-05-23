İzmir Şehir Hastanesi Psikiyatri Kliniği Sorumlusu Doç. Dr. Esin Erdoğan, psikoterapinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Psikoterapi, düşünce, duygu ve davranışları değişik çalışma yollarıyla etkileyerek iyileştirmeyi amaçlayan bir süreçtir ve grup psikoterapisi eğitimi almış uzmanlar tarafından yönetilir.”

Psikiyatri Uzmanı ve Psikodrama Yürütücüsü Huriye Ersen, psikodrama hakkında bilgi vererek, “Psikodrama, bireylerin geçmiş ve güncel sorunlarını, çatışmalarını, geleceğe dair beklentilerini, kaygı ve güçlüklerini dramatik canlandırmalar yoluyla ele aldığı bir grup psikoterapisi yöntemidir. Bu seanslarla kişiler daha esnek, özgür ve sorumluluk sahibi bireyler haline gelir,” dedi.

Ücretsiz psikodrama seansları

İzmir Şehir Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde, özenle seçilmiş 3-20 kişilik gruplarla psikodrama ve grup psikoterapisi uygulamaları farklı danışan ve hasta gruplarıyla ücretsiz olarak devam edecek.