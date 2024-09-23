İzmir Şehir Hastanesi, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalarının tedavisinde önemli bir rol üstleniyor. Çocuk Nöroloji Kliniği, alanında uzman iki Profesör Dr., üç Uzman Dr. ve dört yandal asistanıyla donatılmış ekibiyle, SMA hastalarına en iyi hizmeti sunmak için yoğun bir çaba harcıyor.

Başarıyla Uygulanan İlk Tedavi

Bu kapsamda, hastanede tedavi edilen ilk hasta olarak 7 yaşındaki SMA hastası, intratekal (omurilik içine) tedavisini başarıyla aldı. Bu, hastaların tedavi sürecinde önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.

SMA hastalarının tedavisi, multidisipliner bir yaklaşım gerektiriyor. İzmir Şehir Hastanesi, Çocuk Nöroloji, Genetik, Fizik Tedavi, Ortopedi ve Girişimsel Radyoloji gibi alanlardan uzmanları bir araya getirerek, SMA hastalarının takip ve tedavisini en üst düzeyde gerçekleştiriyor.

Bu kapsamlı yaklaşım, hastaların yaşam kalitesini artırmada ve ölüm riskini azaltmada kritik bir öneme sahiptir. Ayrıca, SMA hastalarının tam donanımlı sağlık kuruluşlarında tedavi edilmesi, erken tanı ve etkili tedavi süreci için hayati önem taşıyor.