İzBBŞT, Levent Üzümcü'nün genel sanat yönetmenliğinde, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında 16 bin 824 seyirciye ulaşarak önceki yıllardaki seyirci sayılarını geride bıraktı.

"Sabırsızlanıyoruz"

Levent Üzümcü, İzmirli tiyatroseverlerin ilgisinin sanatın birleştirici gücünü gösterdiğini belirterek, "Alkışlarıyla yanımızda olan her bir seyircimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İzmir Şehir Tiyatroları'nın bir kamu tiyatrosu olarak seyircilerimiz sayesinde, seyircilerimiz için var olduğunu tekrar hatırlatmak isterim. Sezonun devamında da aynı coşkuyla buluşmak, daha nice oyunda birlikte olmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.

Ocak ayı programı

İzBBŞT'nin Ocak ayı programında şu oyunlar yer alıyor:

Yolcu: 9-12 Ocak tarihlerinde sahnelenecek.

Helikopter: 16-19 Ocak tarihlerinde izleyiciyle buluşacak.

Çok Tuhaf Soruşturma: 23-26 ve 30-31 Ocak tarihlerinde sahnelenecek.

Çocuk Oyunları: "Soytarılar Okulu" 28 Ocak'ta, "Robinson Dans Öğreniyor" ise 29 Ocak'ta çocuklarla buluşacak.

Biletler, İzBBŞT bilet gişeleri ve kultursanat.izmir.bel.tr web sitesinden temin edilebilir.