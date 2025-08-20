İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT), yeni sezona iddialı bir oyunla hazırlanıyor. Beş yıldır perdelerini aralıksız açan İzBBŞT, Ekim ayında tiyatroseverlerle buluşmayı planlıyor. Sezonun açılış oyunlarından biri ise Arthur Miller’ın dünya tiyatrosunun klasikleşmiş eserlerinden “Cadı Kazanı” olacak.

Cadı Kazanı’nın provaları hız kazandı

Geçtiğimiz sezon dört farklı oyunu sahneye taşıyan İzBBŞT, bu kez “Cadı Kazanı”nın provalarına başladı. Oyunun rejisini usta yönetmen Lemi Bilgin üstleniyor. Dramaturjiyi Duygu Kankaytsın Çelenk, sahne tasarımını Anıl Ateş, giysi tasarımını ise Deniz Bilgili yapıyor.

Oyunda güçlü bir kadro yer alıyor

“Cadı Kazanı” geniş bir oyuncu kadrosuyla sahneye taşınıyor. Oyunda Meltem Cumbul, Levent Üzümcü, Harun Özer, Selen Bayındır, Hayriye Çam, Ecem Aydın, Dine Altıok, Mehmet Onur Atbaş, Başak Akbay, Şirin Saraçoğlu, Ayhan Anıl, Özgür Molla, Sonay Eren, Burak Şentürk, Berivan Kater ve Ceren Parlar rol alıyor. İzBBŞT Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü, oyunun sahneye konulacağını geçen sezon duyurmuştu.

McCarthy dönemine eleştiri sahneye taşınıyor

Arthur Miller’ın “Cadı Kazanı”, 1950’li yıllarda Amerika’da yaşanan ve tarihe “komünist avı” olarak geçen McCarthy dönemine bir eleştiri olarak kaleme alınmıştı. Eser, bireysel vicdan ile kitlesel baskı arasındaki gerilimi çarpıcı bir biçimde yansıtıyor.

Salem cadı mahkemeleri oyuna ilham oldu

Miller, 1692 yılında Amerika’nın Salem kasabasında yaşanan cadı mahkemelerinden esinlenerek kaleme aldığı eserde, toplumsal korkunun ve iftiranın yıkıcı etkilerini gözler önüne seriyor. Oyun, masumların suçlandığı, zindana atıldığı ve darağacına gönderildiği bir dönemi güçlü bir dille sahneye taşıyor.

İzmirli tiyatroseverler sezonu Cadı Kazanı ile açacak

Toplumsal histeri, suçluluk duygusu ve adalet arayışını merkezine alan eser, İzmirli tiyatroseverlere yeni sezonda farklı bir deneyim sunacak. İzBBŞT’nin hazırlıkları sürerken, “Cadı Kazanı”nın bu sezonun dikkat çeken oyunları arasında yer alması bekleniyor.