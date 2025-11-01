İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay eşi Öznur Tugay ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın (İzBBŞT) yeni oyunu “Cadı Kazanı”nın prömiyerine katıldı. Meltem Cumbul ile Levent Üzümcü’nün de rol aldığı oyun, izleyenleri büyüledi. Oyuncuların ayakta alkışlandığı gecede konuşan Başkan Tugay, “Bu gece hem seyirci hem de belediye başkanı olarak büyük gurur duydum” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın (İzBBŞT) yeni oyunu “Cadı Kazanı”nın prömiyeri, Kültürpark’taki İsmet İnönü Sahnesi’nde yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile eşi Öznur Tugay’ın yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım, Genel Sekreter Yardımcıları İsmail Mutaf ile Prof. Dr. Pınar Okyay’ın da katıldığı prömiyerde, oyuncuların performansı büyük alkış aldı. Ünlü oyuncular Meltem Cumbul ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü’nün de yer aldığı Cadı Kazanı, konuklar tarafından ayakta alkışlandı. Oyunun yanı sıra sahne dekoru ve ışık tasarımı da göz doldurdu.

“Gurur duydum”

Oyunun sonunda sahneye çıkarak oyuncuları tebrik eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Bir buçuk yıllık emeğin ardından, bu gördüğünüz muhteşem tablo ortaya çıktı. Biz her zaman İzmir’in ve Türkiye’nin çok iyi şeyler hak ettiğine inanıyoruz. Onlara iyi şeyler verme çabasının karşılık bulacağına inanan insanlarız. Ben bu gece burada iki kimlikle çok mutlu oldum. Biri seyirci olarak, diğeri de belediye başkanı olarak büyük gurur duydum. Gelecek günlerin güzel olduğuna inanıyorum. Bu ekibi yürekten kutluyorum. Oyuncuları inanılmaz bir hayranlıkla seyrettim. Biliyorum çok güzel çalışmalar ortaya konulacak. Yeter ki siz yanımızda olun. Yeter ki bu güzel insanlar hak ettikleri değeri bulsun. Hepinize emeklerinizden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Cadı Kazanı hakkında

20. yüzyıl Amerikan tiyatrosunun en önemli yazarlarından Arthur Miller’ın yazdığı, usta tiyatrocu Lemi Bilgin’in yönettiği “Cadı Kazanı”, 1692 yılının Salem’indeki Cadı Davaları’nı yeniden dirilterek, 1950’lerde ABD’de hüküm süren ve pek çok kişinin komünist olmakla suçlanıp yargılanmasıyla sonuçlanan McCarthyci baskı ortamına bir eleştiri olarak kaleme alındı.

Oyunun dramaturjisini Duygu Kankaytsın, müzik tasarımı Kahir Emrah Oğuz, sahne tasarımını Anıl Ateş, ışık tasarımını Akın Yılmaz, giysi tasarımını Deniz Bilgili yaptı. Geniş oyuncu kadrosuyla sahneye taşınan Cadı Kazanı’nda Meltem Cumbul, Levent Üzümcü, Harun Özer, Selen Bayındır, Hayriye Çam, Ecem Aydın, Dine Altıok, Mehmet Onur Atbaş, Pelinsu Karayel, Başak Akbay, Şirin Saraçoğlu, Ayhan Anıl, Özgür Molla, Sonay Eren, Burak Şentürk, Berivan Kater ve Ceren Parlar rol aldı.

Biletleri günler öncesinden tükendi

İzmirliler oyuna büyük ilgi gösterdi. Cadı Kazanı’nın 1-2 ve 7-8-9 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek gösterimlerinde biletler günler öncesinden tükendi. 14-15-16 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek gösterimlerin biletleri de https://kultursanatbilet.izmir.bel.tr adresi ve İzBBŞT bilet gişelerinden satışa sunulacak.