İzmir’in Selçuk ilçesi, Selçuk Mahallesi’nde yer alan özel parselde (3107 ada 2 parselin bir kısmı) gerçekleştirilecek olan bu büyük yatırım, bölgenin turizm potansiyelini artıracak. Bodrum Otel İşletmeleri A.Ş. tarafından hayata geçirilecek olan Duja Ephesus Otel, toplam 380 oda ve 808 yatak kapasitesine sahip olacak.

Duja Ephesus Otel, 2 katlı ana bina ve ek villa bloklarından oluşacak. Ana binada zemin katta 72, birinci ve ikinci katlarda ise 114'er oda yer alacak, toplamda 300 oda bulunacak. Ayrıca, bir katlı iki villa bloğunda 4 yatak kapasiteli 24 adet Tip 1 oda ve 2 katlı iki süit oda bloğunda 2 yatak kapasiteli 56 adet Tip 2 oda olmak üzere toplam 80 oda ile hizmet verecek.

Projenin alanı ve onay süreci

Otel projesi, Hazine’ye ait 161 bin 233 metrekarelik alanın 79 bin 924 metrekaresinde gerçekleştirilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, projenin uygulanması için gerekli ön tahsis iznini verdi. Ayrıca, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından ÇED süreci başlatıldı. Halkın Katılım Toplantısı (HKT), 12 Temmuz 2024 tarihinde düzenlenecek.

Duja Hotels markası güçleniyor

Bodrum Otel İşletmeleri A.Ş., Duja Hotels markası altında faaliyet gösteren Duja Bodrum, Duja Didim, Duja Chalet ve Be Premium Bodrum gibi otellerle tanınıyor. Yeni Duja Ephesus Otel, markanın genişleme stratejisinin bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Bu büyük yatırım, İzmir'in Selçuk ilçesindeki turizm altyapısını güçlendirecek ve bölgeye yeni istihdam olanakları sağlayacak. Duja Ephesus Otel'in hizmete girmesiyle Selçuk, turizmde yeni bir çekim merkezi olmayı hedefliyor. Otelin sunduğu olanaklar ve detaylar merakla bekleniyor.