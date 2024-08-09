Selvili Han: Geçmişin izlerini taşıyan tarihi bir yapı

İzmir’in en eski hanlarından biri olan Selvili Han, Yavuz Sultan Selim döneminde Mısır seferi sırasında bir ikmal üssü olarak inşa edildiği söylenen önemli bir yapıdır. Ancak hanın adı, 18. yüzyıl ortalarına kadar pek bilinmiyordu; Eminzade Ahmet Ağa'nın vakfiyesinde yer almasıyla tarihteki yerini buldu.

Tarih içinde bir yolculuk

Selvili Han, zamanla denizden uzaklaştı ve kıyı dolgularıyla çevrili bir bölgeye dönüştü. Bu değişiklik, hanın ticaret hayatındaki önemini kaybetmesine yol açtı. 19. yüzyılın başlarında, hanın dükkânları İzmir’in tanınmış isimlerinden Baron Aliotti tarafından satın alındı. 1900’lerin başlarında ise, hanın büroları daha çok tarımsal ürünlerin alım-satımı için kullanılıyordu.

Mimari özellikler

Selvili Han, mimari olarak kentin diğer hanlarından farklı bir tarza sahiptir. Üzerleri yuvarlak kubbelerle kaplı mekânlar, taş duvarlarla bölünmüş. Hanın 1905 yılı sigorta planında, avlu etrafında bulunan revaklar dikkat çekiyor. Ancak günümüze sadece avlunun güneydoğu kısmındaki revaklar ulaşabilmiştir.

Han, tonozlu bir koridor ile ortasında muhtemelen bir mescit bulunan geniş bir avluya açılıyordu. Üst katlardan dışarıya kemerli pencereler açılırken, bu katlara iki ayrı merdivenle çıkılabiliyordu.

Günümüzde Selvili Han

Fevzi Paşa Bulvarı’nın açılması sürecinde, 1930’larda hanın büyük bir kısmı istimlak edilerek yıkıldı. Bugün, Selvili Han’ın kalan bölümleri dükkân olarak kullanılmakta. Yine de, tarih kokan atmosferiyle ziyaretçilerine geçmişin izlerini hissettirmeye devam ediyor.

Selvili Han nerede, nasıl ulaşılır?

Nerede?

Adres: Selvili Han, İki Çeşmelik Mahallesi, 35240 Konak/İzmir, Türkiye.

Nasıl ulaşılır?

Toplu taşıma: İzmir'in çeşitli bölgelerinden Konak'a toplu taşıma araçlarıyla ulaşabilirsiniz. Konak Meydanı'na gelen otobüsler ve metro seferleri sayesinde Selvili Han’a yürüyerek ulaşabilirsiniz.

Metro: İzmir Metro’nun M1 (Evka-3) hattını kullanarak Konak istasyonunda inebilir ve buradan yürüyerek Selvili Han’a ulaşabilirsiniz.

Otobüs: Şehir içi otobüslerle Konak'a ulaşabilir, Konak Meydanı'ndan Selvili Han'a kısa bir yürüyüşle ulaşabilirsiniz.

Taksi: İzmir’in her yerinden taksiyle doğrudan Selvili Han’ın bulunduğu adrese ulaşmak mümkündür.

Ulaşım ipuçları:

Konak Meydanı’ndan Selvili Han’a yürümek oldukça kolaydır ve bu yürüyüş sırasında İzmir’in tarihi dokusunu gözlemleme fırsatı bulabilirsiniz.

İzmir’deki diğer turistik noktalardan biri olan Selvili Han, gezinizin bir parçası olarak planlanabilir.