İZSEM tarafından düzenlenen “Yeşil Serbest Bölgeler ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması” konferansında, İZBAŞ Teknik Danışmanı ve Ege Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuri Azbar da yer aldı.

"Sınırda karbon düzenleme mekanizması 2030'a kadar tüm sektörleri kapsayacak"

Azbar, sistemin 2030 yılına kadar hemen tüm sektörleri kapsayacağını ve katılan Emisyon Ticareti Sistemi (ETS) üzerinden sertifika almalarının gerekli olacağını belirtti. ETS, karbon emisyonlarının azalması için belirli miktarda karbon salınımı yapmalarına izin veren ve bu sınırın aşılması durumunda sertifika almalarını içeren bir sistemdir.

Türk firmalarına yıllık 20 milyar euro ek maliyet

Azbar, günlük hesaplamalara göre ihracatın yüzde 45 ila 50'sini AB ülkelerine veren Türk firmalarının, yıllık 20 milyar Euro ek maliyetiyle karşı karşıya kalmalarının yüksek ihtimali olduğunu ifade etti. Bu durum, Türk ihracatçılarının Avrupa Birliği'nin karbon düzenlemelerine uyum sağlamalarının anlamı anlamına geliyor.