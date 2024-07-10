Hava sıcaklıkları her geçen yıl mevsim normallerinin üzerine çıkarak rekor üzerine rekor ekliyor. İzmir'de ise geçtiğimiz yıl hava sıcaqklığı 43,2 dereceye çıkarak 85 yıllık bir rekoru kırmıştı.

Bu yıl ise henüz o sıcaklıklar net olarak görülmese de hissedilen sıcaklık, nem oranı ve hava sıcaklığı yeni bir rekora yaklaşmak üzere.

10 Temmuz Çarşamba günü için hava sıcaklığı ortalama en düşük 27 °C olarak belirlenirken en yüksek 37 °C olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinde yer aldı. Akşam saatlerine kadar sıcaklığın etkisinin azalması beklenirken nem oranın ise yüzde 59'a kadar çıkması bekleniyor.

İzmir'in hafta sıcaklığı

11 Temmuz Perşembe günü en düşük 26 °C en yüksek 35 °C sıcaklık görülürken en yüksek nem oranı yüzde 74

12 Temmuz Cuma günü en düşük 25 °C en yüksek 34 °C sıcaklık görülürken en yüksek nem oranı yüzde 80

13 Temmuz Cumartesi günü en düşük 25 °C en yüksek 35 °C sıcaklık görülürken en yüksek nem oranı yüzde 88

14 Temmuz Pazar günü en düşük 26 °C en yüksek 36 °C sıcaklık görülürken en yüksek nem oranı yüzde 75