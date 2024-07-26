Sıcak İzmir havasından kaçıp serin Gümüşhane'nin doğal güzelliklerine adım atan 9 Eylül Dağcılık Kulübü üyeleri, Gümüşhane'nin büyüleyici doğasında unutulmaz bir macera yaşadılar.

Gümüşhane'de unutulmaz bir gezi

Yaklaşık bin 500 kilometre uzaklıktaki İzmir'den Gümüşhane'ye gelen 29 kişilik 9 Eylül Dağcılık Kulübü, Gümüşhane'nin muhteşem doğal güzelliklerinde serinleyerek keyifli anlar yaşadı. 26 Temmuz'dan itibaren 7 gün süren Gümüşhane turunda, doğaseverler ilk olarak Kürtün ilçesinde yer alan Örümcek Ormanları ve Çıkrıkdüzü Yaylası'nda yürüyüş yaparak kamp kurdular. Kampın ardından, Torul ilçesi sınırlarında bulunan Artabel Gölleri Tabiat Parkı'nda ünlü alabalık çiftçilerinin bulunduğu bölgede konakladılar.

Doğal güzellikler ve tarihi kalıntılar

Gümüşhane’nin en yüksek noktalarındaki buzul göllerinde serinleyen grup, 9 kilometrelik Artabel parkurunu yürüyerek doğanın tadını çıkardı. Ayrıca, Sarıçiçek köyündeki köy odalarını ziyaret eden grup, Taşköprü Yaylası’nda kamp kurarak Dumanlı köyündeki Santa Harabeleri’nde yürüyüş yaparak programlarını tamamladı.

Katılımcılardan duygusal yorumlar

Organizasyon sorumlularından Neşe Balkanlı, Gümüşhane'yi “Türkiye'nin gizli hazinesi” olarak tanımlayarak, “Geçen yıl da buradaydık, bu yıl da 29 kişiyle geldik. Bu güzellikleri Türkiye'ye tanıttığımız için gurur duyuyoruz. Cennet neresi deseler, buraları tarif ederim” dedi.

Hatice Efe ise, “Çiçekleri çok seviyorum ve burada bu kadar değişik çiçeğin bir arada olması beni mest etti. Burada yaşayanlar gerçekten çok şanslı. Bu yeşillik, sanki hep bahar” ifadelerini kullanarak, bölgenin güzelliğine vurgu yaptı.

Diğer bir katılımcı Zeynep Fırat, “Gümüşhane’nin doğası çok güzel. Herkesin burayı görmesini tavsiye ediyorum. Bu etkinlik bize büyük bir mutluluk verdi” şeklinde konuştu.

Gümüşhane’nin eşsiz doğasına hayran kaldılar

Son olarak, Aysel İzmirden, “Gümüşhane’nin güzelliklerini içimize çekerek dolaşıyoruz ve çok mutluyuz. Ülkemizin doğası ve güzellikleri harika. Buralara gelen herkesin mutlu döneceğinden eminim” diyerek, Gümüşhane'nin eşsiz doğasına olan hayranlığını dile getirdi.