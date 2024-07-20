İzmir'de etkisini gösteren kavurucu sıcaklıklar vatandaşları bunalttı.

40 dereceyi bulan sıcak hava ve nemin de etkisiyle kentin Kordon gibi işlek cadde ve sokaklarında vatandaşlar ağaç gölgesinde serinlemeye tercih etti.

Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nce Ege Bölgesi genelinde hava sıcaklıklarının halen mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bildirildi.

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Salı günü girilen yeni sıcak hava dalgasının etkisiyle sıcaklıklar 39-41 derecelere kadar çıktı.

Meteorolojiden alınan verilere göre pazar günü sıcaklıklığın 43 dereceyi bulması bekleniyor.

Meteoroloji “Dikkatli olunmalı! Sıcak hava dalgasının pazar gününden sonra etkisini azaltmasını bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

Türkiye genelinde hava durumu bölgelere göre değişiklik gösterecek.

Marmara Bölgesi: Cumartesi ve pazar günleri parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. İstanbul'da sıcaklıklar 30 derece civarında seyredecek. Hafif rüzgarlar serinlik sağlayacak.

Ege Bölgesi: İzmir dışında, diğer Ege illerinde de benzer şekilde sıcak ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar pazar günü 43 dereceyi bulacak.

Akdeniz Bölgesi: Antalya ve çevresinde sıcaklıklar 38 dereceye kadar çıkacak. Deniz kıyısında serinlemek isteyenler için ideal bir hava olacak.

İç Anadolu Bölgesi: Ankara'da sıcaklıklar 32 derece civarında olacak. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Yağış beklenmiyor.

Karadeniz Bölgesi: Bölgenin doğusunda yağışlı hava etkili olacak. Trabzon ve Rize'de sağanak yağışlar görülebilir. Batı Karadeniz'de ise parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

Doğu Anadolu Bölgesi: Bölge genelinde parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı bir hava bekleniyor. Erzurum'da sıcaklıklar 25 derece civarında olacak.