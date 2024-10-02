İzmir Sivas Direkt Uçuşun Ilk Seferi Törenle Karşıladı

İzmir'den Sivas'a uzun bir aradan sonra ilk direkt uçuş, Pegasus Havayolları tarafından gerçekleştirildi. Uçak, gece yarısı Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na iniş yaparken su selamlaması ile karşılandı. Uçuş, hem Sivaslılar hem de İzmir-Sivas hattındaki ticari bağlar açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

Coşkulu karşılama

Pegasus Havayolları, İzmir-Sivas hattında uzun bir aradan sonra ilk direkt uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İzmir'den saat 22.00'de havalanan uçak, 23.20'de Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na iniş yaptı. Uçakta bulunan Sivaslı bürokratlar ve yolcular, havalimanında düzenlenen törenle karşılandı. Uçağın iniş anında yapılan su selamlaması ve yolculara sunulan Sivas'a özgü hediyeler, geceye renk kattı.

Ticaret ve ekonomiye katkı sağlayacak

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, ilk seferle İzmir'den Sivas'a gelenler arasında yer aldı. Vali Şimşek, İzmir-Sivas uçuşlarının yeniden başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu seferlerin Sivas’ın ticareti ve ekonomisine önemli katkılar sunacağını ifade etti. “Bu seferler hemşehrilerimizle olan bağlarımızı güçlendirecek” diyen Vali, Pegasus’un haftada iki gün olarak planlanan uçuşlarının Sivaslılar için büyük bir fırsat olduğunu belirtti.

STSO'nun büyük emeği

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Zeki Özdemir de uzun zamandır beklenen bu uçuşların yeniden başlamasında büyük katkıları olduğunu belirtti. Pegasus’un, Sivaslıların taleplerine kayıtsız kalmadığını ifade eden Özdemir, uçuşların devamlılığı için doluluk oranının yüksek tutulması gerektiğine dikkat çekti. Özdemir, “Bu uçuşlar Sivas halkı için büyük bir kazanç olacak, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.