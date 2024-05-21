SMMMO'da 22 Ağustos 2023'te yapılan yönetim değişikliği, mahkeme kararıyla iptal edilmişti. Eski başkan Ertuğrul Davudoğlu kararın uygulanmasını talep ederken, mevcut başkan Şerif Yıldız süreci üst mahkemeye taşıyarak göreve devam etmişti.

Basın toplantısı tartışmalara sahne oldu

Şerif Yıldız, yaşanan süreci kamuoyuna açıklamak için düzenlediği basın toplantısında, eski başkan Davudoğlu ve ekibiyle karşılaştı. Toplantı, iki taraf arasındaki sert tartışmalarla yarıda kesildi.

Yıldız: "Seçilmiş olmak sorumsuzluğu haklı çıkarmaz"

Yıldız, açıklamasında açılan davaların yönetim kurulu yapısını etkilemeyeceğini ve sorumsuz sosyal medya paylaşımlarının meslek camiasında kaos yarattığını belirtti. Davudoğlu ise, yargı kararına direnen yöneticilerin görevi ihmal suçunu işlediğini ve bu durumun hukuka aykırı olduğunu savundu.

Siyasi boyut da tartışmalara eklendi

Davudoğlu, yönetim kurulu üyelerinin farklı siyasi gruplara yakın olduğunu iddia ederek, muhalefet partisine yakın bir ismin adalet karşıtı tutumunun çelişkili olduğunu dile getirdi.