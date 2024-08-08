Smyrna’nın tarihî gölgesinde: Batı Portiko'nun keşfi

Smyrna Agorası’nın batı kenarını süsleyen Batı Portiko, antik çağlarda insanların çeşitli hava koşullarından korunmak için sığındığı etkileyici bir yapıdır. Güneşin kavurucu sıcaklarından yağışlı günlere, kışın soğuklarından yazın bunaltıcı sıcaklarına kadar, bu yarı açık yapı, hem korunma hem de dinlenme imkânı sunmuştur.

Üç katlı bir yapının günümüze gelen yüzü

Yaklaşık 83 metre uzunluğunda ve 18.80 metre genişliğindeki bu üç katlı portiko, Agora'nın batı sınırını çevreliyor. Günümüzde görülebilen kısmı, yapının ihtişamını yansıtan etkileyici bir manzara sunuyor. Batı Portiko'nun kuzeyde Bazilika, güneyde ise Faustina Kapısı ile sınırlı olduğunu görebilirsiniz.

Faustina Kapısı ve Roma İmparatoru

Batı Portiko'nun güneyindeki Faustina Kapısı, ismini Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un eşi Faustina'dan alıyor. Kapının kemerinde, Faustina'nın portresi yer alıyor ve bu, kapının anıtsal karakterini pekiştiriyor. Bugün sadece kuzey geçidinin kalıntıları görünür durumda, ancak güney geçidinin kalıntılarının modern sokakların altında gömülü olduğunu düşünülüyor. MS 178 yılında yaşanan büyük bir deprem sonrası Smyrna'ya destek veren İmparator Marcus Aurelius'un portresi de burada yer alıyormuş.

Mozaikli yapı ve su depolama sistemi

Portiko'nun arkasında yer alan Mozaikli Yapı, Batı Portiko ile beş büyük kapı aracılığıyla bağlantılıdır. Bu kapılar sayesinde Agora’dan Mozaikli Yapı’ya ulaşmak mümkün olurken, oradan Kent Meclisi’ne geçiş sağlanıyormuş.

Portiko, Hellenistik dönemdeki stoaların temelleri üzerine inşa edilmiş. Bodrum katı ise Geç Antik Çağ’da bir sarnıca dönüştürülmüş. Bu beş bölmeli sarnıç, yaklaşık 1182,5 metreküp su kapasitesine sahip ve tam dolu olduğunda bir günde yaklaşık 7000 kişiye su sağlayabiliyormuş.

Antik Smyrna’nın gölgeli düşleri

Batı Portiko, geçmişin izlerini günümüze taşıyan bir yapı olarak, antik Smyrna'nın ihtişamını ve fonksiyonelliğini gözler önüne seriyor. Bu tarihi yapıyı ziyaret ederken, antik şehirlerin karmaşık ve etkileyici yaşamına dair bir pencere açılmış olursunuz. Smyrna Agorası’ndaki bu tarihi yolculuk, hem kültürel hem de mimari açıdan unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Bu şekilde tarihî yapının işlevi ve mimarisi hakkında anlaşılır bir açıklama sunulmuş oldu. Gezi yazısı formatında, ziyaretçilere hem bilgi hem de görsel bir izlenim kazandırmak amaçlanmıştır.

Smyrna Agorası Batı Portiko'ya nasıl ulaşılır?

Adres: Smyrna Agorası, 1411. Sokak, Agora Meydanı, Konak, İzmir, Türkiye'de yer almaktadır.

Nasıl ulaşılır?

Araçla: İzmir şehir merkezinden Agora Meydanı'na araçla rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Konak Meydanı'ndan 1411. Sokak'a yönelin ve Agora'nın park alanına ulaşabilirsiniz.

Toplu taşıma: İzmir'de çeşitli otobüs ve metro hatlarıyla Smyrna Agorası'na ulaşmak mümkün. Özellikle Konak ve Alsancak bölgelerinden geçiş yapan otobüs ve metro hatlarını kullanarak Agora'ya rahatça ulaşabilirsiniz.

Yürüyerek: Eğer şehir merkezindeyseniz, Agora Meydanı'na yürüyerek de kolayca ulaşabilirsiniz. İzmir'in tarihi bölgeleri genellikle yürüme mesafesindedir.