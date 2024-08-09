Smyrna Agorası'nın sırları: 1800 yıllık duvar yazıları

Smyrna Agorası'nda yer alan ve yaklaşık 1800 yıl öncesine ait olan graffiti örnekleri, Smyrna'yı, Delos, Pompeii, Roma ve Ostia gibi antik dönemin graffiti açısından zengin merkezleri arasına sokuyor. Ancak Yunanca graffitolar söz konusu olduğunda Smyrna, tartışmasız bir şekilde ilk sırada yer alıyor. Bu duvar yazılarını ve resimleri görmek, insanı adeta zamanda bir yolculuğa çıkarıyor.

Bu etkileyici graffitolar, Smyrna Agorası Bazilikası'nın bodrum katının güneyinde yer alan iki galeride keşfedilmiş. Yüzyıllar önce, galerilerin bölme duvarlarına ve kemerlerin ayakları üzerindeki sıvalara kazınmış bu yazı ve resimler, geçmişten gelen bir mesaj niteliğinde.

Graffitoların çoğu, meşe kömürü, dipinti (kömür ve demir karışımı bir boya) ya da sivri uçlu nesnelerle kazınarak yapılmış. Dipintilerde en çok siyah renk tercih edilmiş olsa da, kırmızı ve kahverengi tonlarına da rastlamak mümkün.

Bu duvar resimleri arasında en dikkat çekenler, büyük boyutta ve detaylı olarak çizilmiş ticari ve savaş gemileri. İkinci sırada ise cinsel organları kabaca tasvir eden çizimler bulunuyor. Ayrıca, silah kuşanmış gladyatörler de bu graffitoların popüler konularından biri. Gladyatörler, bazen tek başlarına, bazen de bir mücadele içerisinde resmedilmişler.

Smyrna ile Ephesos arasındaki rekabet de graffitoların konuları arasında yer alıyor. Kelime oyunları, bilmeceler ve gözler ile göz sağlığı hakkında yapılan esprili çizimler de oldukça ilginç. Ayrıca, burada bulunan bazı yazılar, en erken Hristiyanlık metinlerinden sayılmakta.

Bu duvar yazıları, o dönemin sıradan bir Smyrnalı’sının yaşamı hakkında başka bir kaynaktan elde edemeyeceğimiz gizemli ve ilginç bilgiler sunuyor. Kaç tane graffiti örneğinin günümüze kadar ulaştığı kesin olarak bilinmese de, birkaç bin tane oldukları tahmin ediliyor.

2007 yılından bu yana süren konservasyon ve restorasyon çalışmaları sayesinde bu tarihi hazine korunmaya devam ediyor. Smyrna Agorası'ndaki bu gizemli duvar yazılarını keşfetmek, antik bir kentin günlük yaşamına dair benzersiz bir bakış açısı sunuyor. Eğer İzmir'de iseniz, bu tarihi hazineyi görmeden dönmemenizi tavsiye ederiz.

Smyrna Agorası'na nasıl ulaşılır?

Smyrna Agorası, İzmir'in Konak ilçesinde, Namazgah semtinde yer almaktadır. İzmir'in merkezinde, Konak Meydanı'na oldukça yakın bir konumda bulunur ve şehirdeki pek çok noktadan kolayca ulaşılabilir.

Nasıl Ulaşılır?

Toplu taşıma ile: İzmir’in merkezi olan Konak’a otobüs, metro, vapur ya da tramvay gibi birçok toplu taşıma aracıyla ulaşabilirsiniz. Konak’tan Smyrna Agorası’na yürüyerek ulaşmak mümkündür (yaklaşık 10-15 dakika). Ayrıca Çankaya Metro İstasyonu’ndan da yürüyerek ulaşılabilir.

Araç ile: Kendi aracınızla gitmek isterseniz, Konak Meydanı’na doğru ilerleyip tabelaları takip edebilirsiniz. Agoranın yakınlarında otopark seçenekleri de mevcuttur.

Adres: Smyrna Agorası Arkeolojik Alanı Namazgah, 171. Sk. No:646, 35240 Konak/İzmir, Türkiye'de yer almaktdaır.

Agorayı ziyaret ettikten sonra, çevredeki tarihi yapıları da gezebilir ve İzmir’in zengin kültürel mirasını keşfedebilirsiniz.