Karşıyaka Belediyesi, İzmir’in köklü gastronomi mirasını sanatla birleştiren özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi’nde açılan “İzmir Sofrası” sergisi, geleneksel el sanatlarını modern teknolojilerle harmanlayarak ziyaretçilere benzersiz bir deneyim sunuyor. Yıl sonuna kadar ücretsiz olarak gezilebilecek sergi, sanat ve gastronomi meraklılarını ağırlamaya devam edecek.

Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Cordelion MSM’de düzenlenen sergi, İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elvan Özkavruk Adanır ve Doç. Jovita Sakalauskaite’nin çalışmalarıyla hazırlandı.

Sergide İzmir ve Ege mutfağının vazgeçilmez lezzetleri; zeytinyağlılar, yöresel otlar, deniz ürünleri ve hamur işleri, keçe ve atık kumaşlar kullanılarak üç boyutlu sanatsal çalışmalara dönüştürüldü. Sürdürülebilirlik anlayışıyla hazırlanan eserler, gastronomi kültürünü çevre bilinciyle buluştururken ziyaretçilere görsel bir şölen sunuyor.

Serginin en dikkat çekici bölümlerinden biri ise yapay zekâ teknolojisiyle üretilen dijital eserler. İzmir mutfağının simgesel yemekleri, Rönesans tablolarını andıran bir üslupla dijital sanat eserlerine dönüştürülerek geçmiş ve geleceği bir araya getiriyor. Böylece ziyaretçiler, hem geleneksel hem de yenilikçi bir bakış açısıyla İzmir mutfağını keşfetme imkânı buluyor.

“İzmir Sofrası” sergisi kapsamında, Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi’nde “İzmir Sofrası Atölyesi” ve “Yemek ve Felsefe Atölyesi” gibi etkinliklerin de düzenlenmesi planlanıyor. Bu atölyelerle katılımcılar, İzmir’in gastronomi kültürünü daha yakından tanıyacak ve mutfak sanatları üzerine interaktif bir deneyim yaşayacak.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, serginin İzmir’in kültürel mirasına ışık tuttuğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“İzmir mutfağı, farklı kültürlerin yüzyıllar boyunca harmanlanmasıyla oluşmuş eşsiz bir hazine. Bu sergiyle, gastronomi kültürümüzü hem geleneksel el sanatları hem de yapay zekâ gibi geleceğin teknolojileriyle buluşturarak geçmişten geleceğe uzanan bir köprü kuruyoruz. Tüm sanatseverleri ve gastronomi tutkunlarını bu özel sergiyi keşfetmeye davet ediyorum.”

Sergi, yıl sonuna kadar Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi’nde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.