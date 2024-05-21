İzmir, kendine özgü sokak lezzetleriyle damakları şenlendiren bir şehir. Tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra, sokak aralarında gizli kalmış enfes tatlarıyla da keşfedilmeyi bekliyor. İzmir sokak lezzetleri denince akla ilk gelenler şunlar:

Boyoz

İzmir'in simgesi haline gelmiş, gevrek dışı ve yumuşak içi ile kahvaltıların vazgeçilmezi. Özellikle tarçınlısı çok sevilir.

Gevrek:Susamlı ve çıtır çıtır olan bu lezzet, İzmirlilerin güne başlarken sıklıkla tercih ettiği atıştırmalıklardan.

Kumru:İzmir'in meşhur sandviçi kumru, çıtır ekmeği arasında sucuk, salam, sosis, domates ve eritilmiş kaşar peyniri ile doyurucu bir öğün.

Kokoreç:İzmir usulü kokoreç, ince kıyılmış kuzu bağırsağından yapılır ve közde yavaş yavaş pişirilir. Domates, biber ve baharatlarla lezzetlendirilir.

Midye Dolma:İzmir'in sokak lezzetleri arasında en sevilenlerden biri olan midye dolma, taze midyelerin pirinç, baharat ve limonla doldurulmasıyla hazırlanır.

Söğüş:İzmir'in sıcak yaz günlerinde serinleten lezzeti söğüş, nohut, fasulye, börülce gibi baklagillerin haşlanıp limon, zeytinyağı ve baharatlarla harmanlanmasıyla yapılır.

Bunların yanı sıra İzmir sokaklarında keşfedilecek daha birçok lezzet bulunuyor. Şambali, lokma, torpil gibi tatlılar da İzmir'in sokak lezzetleri arasında yer alıyor. İzmir'i ziyaret ettiğinizde bu eşsiz tatları denemeyi unutmayın.