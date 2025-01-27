İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde “Herkes İçin Spor” anlayışıyla yürütülen projelere hız kesmeden devam ediyor. Başkan Dr. Cemil Tugay’ın “Spor Kenti İzmir” vizyonu doğrultusunda, kentte her yaştan birey için ücretsiz spor etkinlikleri düzenleniyor. Bu etkinlikler, sadece sağlıklı yaşamı teşvik etmekle kalmıyor, aynı zamanda İzmir halkının spor yapma imkânlarını arttırıyor.

Yeni yatırımlar ve spor faaliyetleriyle sağlık artıyor

Büyükşehir Belediyesi, spor altyapısına yaptığı yatırımlarla da dikkat çekiyor. Buca, Bornova, Gaziemir, Karşıyaka ve Menderes’te toplamda 21 bin metrekare alanda yenilenen futbol sahaları, halı sahalar ve atletizm parkurları, 16 milyon TL’lik bir yatırımla hizmete sunuldu. Ayrıca, çeşitli spor salonlarında uzman eğitmenler eşliğinde yürütülen programlarla, katılımcılar kalp sağlığını iyileştiren, kas iskelet sistemi ve eklem sağlığını güçlendiren egzersizlerle sağlıklı bir yaşam sürmeye teşvik ediliyor.

Herkes için spor etkinlikleri var

İzmir Büyükşehir Belediyesi, spor faaliyetlerini çeşitlendirerek geniş bir kitleye hitap ediyor. Katılımcılar, farklı tesislerde düzenlenen programlarla, her gün spor yapma fırsatı buluyor. Programlar arasında temel hareket eğitimi, pilates, egzersiz ve anne-bebek jimnastiği gibi seçenekler yer alıyor. Katılımcıların etkinliklerden yararlanabilmesi için ilgili tesiste yüz yüze kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Devam eden ve planlanan etkinlikler

Mevcut ve planlanan spor programları şunlardır:

Konak / Celal Atik Spor Salonu (Yetişkinler için): Pazartesi-Çarşamba-Cuma, 08.00-09.00 saatleri arasında temel hareket ve egzersiz eğitimi.

Bornova / Havuz İzmir: Pazartesi-Çarşamba-Cuma, 08.30-09.30 saatleri arasında egzersiz eğitimi; Cuma günü anne-bebek jimnastiği ve temel jimnastik eğitimi.

Bayraklı / Ahmet Taner Kışlalı Parkı: Pazartesi-Çarşamba-Cuma, 08.30-09.30 saatleri arasında egzersiz eğitimi.

Foça / Bağarası Çok Amaçlı Spor Salonu (Yetişkinler için): Salı-Çarşamba-Cuma, 11.00-12.00 saatleri arasında egzersiz eğitimi.