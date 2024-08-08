St. Jean Theologos Okulu: İzmir’in eğitim tarihinde bir iz

İzmir’in tarih kokan mahallelerinden biri olan Yukarı Aya Yani Kilisesi avlusunda, bir zamanlar eğitim ve kültürün merkezi olmuş St. Jean Theologos Okulu'nun izlerini sürmek, şehrin geçmişine dair ilginç bir yolculuğa çıkmak anlamına geliyor. 1903 yılında inşa edilen bu okul, Evangelik Rum Okulu’na bağlı olarak hizmet vermeye başlamış.

Yeniden inşa süreci ve mimari özellikler

Okulun ilk hali, zamanla harabe hale gelmiş ve bu durum Rum Patrikliği’nin dikkatini çekmiş. 1903 yılında yapılan başvurunun ardından, okulun yeniden inşası için gerekli olan maliyetin yarısı kilise sandığından, diğer yarısı ise Evangelik Okulu’nun mevcut parasından karşılanmış. İnşaat ruhsatı 3 Haziran 1903 tarihinde verilmiş ve eski okul binasının yıkılmasının ardından, aynı avluda Nikoli Paskaladi'ye ait bir ev de satın alınarak, iki binanın temelleri üzerine yeni bir taş bina inşa edilmiştir. Bu yeni yapının avlusuna, öğretmenler için bir teneffüs odası da eklenmiş.

Eğitim hayatı ve dönemsel kullanımı

1920 yılında, karma eğitim veren okulda 4 sınıfta 237 öğrenci bulunuyormuş. Ancak zaman içinde bu tarihi bina, Cumhuriyet döneminde İkiçeşmelik Halk Eğitimi Merkezi olarak kullanılmaya başlanmış.

Günümüzdeki durum

Bugün, eski fotoğraflarında görülen zarif çift üçgen alınlıklı yapının günümüzde kullanılmadığını görmekteyiz. Ancak, bu tarihî yapının geçmişteki ihtişamını ve İzmir’in kültürel mirasını yaşatmaya devam ettiğini söylemek mümkün.

St. Jean Theologos Okulu, geçmişten günümüze bir köprü görevi görüyor ve İzmir’in zengin tarihine tanıklık etmek isteyenler için ilgi çekici bir ziyaret noktası oluşturuyor.

St. Jean Theologos Okulu nasıl ulaşılır ve adresi nerede?

Konum: İzmir, Yukarı Aya Yani Kilisesi avlusunda yer alıyor.

Adres: Yukarı Aya Yani Mahallesi, St. Jean Theologos Sokak, İzmir, Türkiye'de yer almaktadır.

Ulaşım:

Toplu taşıma: İzmir şehir merkezinden otobüs veya metro ile yukarı Aya Yani Mahallesi'ne ulaşabilirsiniz. En yakın metro istasyonu Kemeraltı İstasyonu’ndan yürüyerek kolayca varabilirsiniz.

Özel araç: İzmir şehir merkezinden 10-15 dakika uzaklıktadır. Park yerleri sınırlı olabilir, bu yüzden toplu taşıma kullanmak tercih edilebilir.