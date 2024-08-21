St. Polycarp Kilisesi: İzmir'in en eski yapılarından biri

İzmir'in Konak ilçesinde, Akdeniz Mahallesi'nde yer alan St. Polycarp Kilisesi, İzmir'in en eski yapılarından biridir. Gazi Osman Paşa Bulvarı, Necatibey Bulvarı ve Kazım Dirik Caddesi'nin kesiştiği alanda konumlanmıştır. Bu tarihi kilise, Hristiyanlığın ilk dönemlerinde önemli bir figür olan ve sonradan aziz ilan edilen İzmir Piskoposu St. Polycarp'a ithaf edilmiştir.

St. Polycarp kimdir?

St. Polycarp, 69-155 yılları arasında yaşamış ve Aziz Yuhanna'nın ilk öğrencilerinden biri olmuştur. Hristiyanlığın ilk dönemlerinde, Roma İmparatorluğu'nun baskılarına rağmen inancından vazgeçmeyen önemli bir kişilik olarak bilinir. St. Polycarp, inancını terk etmesi için yapılan yoğun baskılara karşı koymuş ve 23 Şubat 155 yılında, Kadifekale eteklerindeki Roma Stadyumu'nda yakılarak şehit edilmiştir.

Kiliseye genel bakış

Günümüzde restore edilmiş haliyle St. Polycarp Kilisesi, doğu-batı doğrultusunda üç nefli bir bazilika olarak karşımıza çıkmaktadır. Kilisenin bema bölümü kubbeli olup, dikdörtgen bir plana sahiptir. Batı cephesinin güney ucunda yükselen bir çan kulesi bulunmaktadır. Bu kule, kilisenin karakteristik yapılarından biri olarak dikkat çekmektedir.

Kısa tarihçe

St. Polycarp Kilisesi'nin inşasına, 1625 yılında Sultan Süleyman'ın izni ile başlanmıştır. Ancak, 1680 yılında yaşanan büyük bir yangın sonrasında kilise ciddi şekilde hasar görmüş ve onarım geçirmiştir. Daha sonra, Osmanlı makamlarının izni ve 16. Louis'nin desteği ile kilise yeniden restore edilerek üç nefli bir bazilika şekline getirilmiştir. 1892-98 yılları arasında gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları sırasında yapı, şapellerle genişletilmiş ve dekoratif unsurlarla zenginleştirilmiştir.

Sanat ve dekorasyon

St. Polycarp Kilisesi'nin iç dekorasyonunda, geçen yüzyılın sonunda İzmir'de yaşamış olan genç Fransız sanatçı, ressam ve mimar Raymond C. Pere'nin önemli bir katkısı olmuştur. Pere, St. Polycarp'ın yaşam öyküsünü kilisenin iç mekanında yaptığı fresklerle yansıtmıştır. Bu freskler, kilisenin ruhani atmosferini zenginleştiren ve ziyaretçilere tarihin derinliklerine bir yolculuk sunan önemli sanatsal eserlerdir.

Ziyaretçi bilgileri

St. Polycarp Kilisesi, İzmir'de tarihi bir yolculuğa çıkmak isteyen ziyaretçiler için mutlaka görülmesi gereken bir yerdir. Kilisenin etkileyici mimarisi, iç mekanındaki sanatsal detaylar ve tarihi atmosferi, ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunmaktadır. İzmir'e yolu düşen herkesin bu kiliseyi ziyaret ederek, hem şehrin hem de Hristiyanlığın bu önemli tarihine tanıklık etmesi tavsiye edilir.

St. Polycarp Kilisesi: Nerede ve nasıl ulaşılır?

St. Polycarp Kilisesi, İzmir'in Konak ilçesinde yer almaktadır. Kilise, Akdeniz Mahallesi'nde, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Necatibey Bulvarı ve Kazım Dirik Caddesi'nin kesiştiği noktada konumlanmıştır.

Adres: Gazi Osman Paşa Bulvarı, No:3, Akdeniz Mahallesi, Konak, İzmir, Türkiye.

Nasıl ulaşılır?

Toplu taşıma ile:

Metro: İzmir Metro'nun Basmane İstasyonu'nda inebilirsiniz. İstasyondan çıktıktan sonra yaklaşık 10 dakikalık bir yürüyüşle kiliseye ulaşabilirsiniz.

Otobüs: İzmir'in farklı bölgelerinden Konak yönüne giden otobüslerle ulaşım sağlayabilirsiniz. Gazi Osman Paşa Bulvarı üzerinde inip birkaç dakika yürüyerek kiliseye ulaşabilirsiniz.

Vapur: Karşıyaka veya Alsancak'tan gelenler için Konak İskelesi'nde inip yürüyerek kiliseye ulaşabilirsiniz. Vapur iskelesinden kiliseye yürüyüş yaklaşık 15 dakika sürecektir.

Araç ile:

Eğer özel aracınızla geliyorsanız, İzmir’in ana arterlerinden birisi olan Gazi Osman Paşa Bulvarı üzerinden kiliseye kolayca ulaşabilirsiniz. Kilisenin yakınında otopark seçenekleri mevcuttur.

Yürüyerek:

Konak Meydanı'ndan yaklaşık 15 dakika yürüyüş mesafesinde bulunan kiliseye, Gazi Osman Paşa Bulvarı boyunca yürüyerek ulaşabilirsiniz.

St. Polycarp Kilisesi, İzmir'in merkezi bir konumunda olduğundan, hem toplu taşıma hem de yürüyerek kolayca ulaşılabilecek bir noktadadır. Özellikle İzmir’in tarihi ve turistik mekanlarını gezerken rotanıza ekleyebileceğiniz bir duraktır.