Ege TV’de yayınlanan İleri İkili programında Mutlu Yılmaz ve Hasan Ercazip’in konuğu olan İZVAK (İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı) Başkanı Ali Erten ve Başkanvekili Talat Papatya, İzmir futbolunu ve stadyum projelerini masaya yatırdı. Programda İzmir’in spor altyapısı, son milli maçın etkileri ve kulüplerin şirketleşme süreci gibi önemli konular gündeme geldi. Konuklar, İzmir’in futbol kültürü ve geleceği hakkında umut verici değerlendirmelerde bulunurken Talat Papatya, “Milli maçın çarpan etkisi çok fazla oldu. İzlanda Futbol Federasyon Başkanı ile görüştük. Hayatında böyle bir atmosfer görmediğini söyledi. TFF Başkanımız İbrahim Hacıosmanoğlu da ilk kez stadımıza gelmişti. Onların da beğenisi bizleri gururlandırdı. İzmir zaten sevilen bir şehir. Kulüpler buraya gelmekten çok mutlu. İmkanlar güzel olunca sonuç da güzel oluyor” dedi.

Atatürk Stadı var ama yok!

Bu noktada Türkiye ile İtalya’nın ortaklaşa düzenleneceği 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda İzmir’in aday kentler arasında olmaması gündeme geldi. İZVAK Başkanı Erten, “İzmir stat konusunda önemli sıkıntılar çekti. İç saha maçlarını deplasmanda oynayan takımlarımızı bile gördük. Ancak son dönemde çok büyük mesafe kat edildi. 2015’te stadyumların yapımı gündeme geldiğinde bir öncelik sorunu vardı. ‘Bir büyük stat yapmak mı yoksa kulüplerin kendi statlarına öncelik vermek mi’ noktasında ikinci şık tercih edildi. Bence de bu doğru bir seçimdi. Türkiye’de ilk defa aynı gün üç tane stadın temeli atıldı İzmir’de. Bunun başka bir örneği daha yok. Alsancak Mustafa Denizli ve Gürsel Aksel statları tamamlandı. İlk başlanan stat olan Karşıyaka Stadı’nı halen bekliyoruz. Bu anlamda kulüplerimiz nispeten bir rahatlığa kavuştu. Ancak çok büyük bir eksiğimiz var. Bizim bir şehir stadımız yok. Atatürk Stadı var ama yapı güvenliği ile ilgili sorun olduğu için valilik tarafından maçlara kapatılmış. Fiziki olarak var ama aslında yok. Bunun sonucu olarak, yeterli seyirci kriterlerini sağlayamadığımız için 2032 Avrupa şampiyonasında İzmir yok. Futbolun ilk başladığı şehiriz ama bu çok büyük bir eksiklik. UEFA kriterlerin uyan böyle bir stadımız olsa, milli maçlar dışında UEFA’nın organizasyonlarında finallere de aday olabiliriz” diye konuştu.

İşte 2032’ye aday statlar

Türkiye, İtalya ile ortaklaşa düzenleyeceği Euro 2032 için toplam 10 stat belirledi. Bu sayı, önümüzdeki süreçte 5’e indirilecek. Aday stadyumlar arasında şunlar bulunuyor; Atatürk Olimpiyat(İstanbul), Rams Park(İstanbul), Ülker Arena(İstanbul), Yeni 10 Mayıs(Ankara), Timsah Arena(Bursa), Büyükşehir Belediye Stadyumu(Konya), Papara Park(Trabzon), Kalyon Stadyumu(Gaziantep), Corendon Airlines Park(Antalya), Yeni Atatürk Stadı(Eskişehir). Aday statlar arasında gösterilen Ankara Yeni 19 Mayıs Stadı’nın yapımı devam ediyor.

Gürsel Aksel’in kapasitesi yetmiyor

UEFA kriterlerine göre; Avrupa Şampiyonası için minimum 60 bin kapasiteli bir stat, 50 bin kapasiteli en az bir tercihen iki stat, 40 bin kapasiteli dört stat ve 30 bin net oturma kapasiteli üç stat olarak aday olarak belirleniyor. Daha sonra bu sayı beşe iniyor. İzmir’de Gürsel Aksel Stadı 20 bin, Alsancak Mustafa Denizli Stadı ise 15 bin kapasitesi olduğu için UEFA kriterlerine uymuyor.