İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen İzmir Su, Efes Selçuk'a ulaşarak halkın temel su ihtiyacını ekonomik ve kolay bir şekilde karşılayacak.

İzmir Su Efes Selçuk’ta

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Grand Plaza Genel Müdür Yardımcısı Sabit Duran tarafından imzalanan protokol ile İzmir Su, Efes Selçuk’a geliyor. İlk etapta Efes Tarlası Bakkalı’nda ve ekmek büfelerinde satışa sunulacak olan İzmir Su, halkla buluşacak.

Ekonomik su çözümü

Mevcut ekonomik düzenin getirdiği zorluklar karşısında, halkın suya daha ekonomik ve kolay erişimini sağlayacak olan bu uygulama, kısa süre içinde hayata geçirilecek. Bu girişim, özellikle dar gelirli vatandaşların su ihtiyacını karşılamakta büyük bir rahatlık sağlayacak.

Bölgedeki su ihtiyacına cevap

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin doğal kaynak suyu tesisinde üretilen 19 litrelik polikarbon damacanalardaki İzmir Su, Efes Selçuk Belediyesi ile yapılan protokol sayesinde kente ulaşıyor. Başkan Sengel, İzmir Su’nun ilçe halkına hayırlı olmasını dileyerek, suyun kentin belli noktalarında bulunacağını belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki su ihtiyacını karşılamak ve kaliteli suya erişimi sağlamak amacıyla İzmir Su’yu üretmeye devam ediyor.