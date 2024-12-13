İzmir'de 13 Aralık Cuma günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de 13 Aralık su kesintileri resmi sitesinde an an güncelliyor. Gün içerisinde değişiklik gösterebilen bu listede an itibarı ile 7 ilçenin su kesintisi paylaşılmakta.

İzmir'de su kesintisi planı, su hattı yenileme ve altyapı çalışmaları nedeniyle zorunlu olarak yapılacak. İZSU, kesintiden etkilenecek olan ilçelerin listesini yayınladı.

ARIZA BİLGİLERİ

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ BORNOVA ERZENE 13.12.2024 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. GÜZELBAHÇE YELKİ 13.12.2024 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. KARŞIYAKA İMBATLI 13.12.2024 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. MENEMEN VİLLAKENT 13.12.2024 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ YILANLI, HACIHASAN, KEMER, KAZANLI, KIŞLA, VELİLER, SÜLEYMANLAR, KIZILCA, BÜLBÜLLER, ÜÇKONAK, GERELİ 13.12.2024 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ KÖFÜNDERE 13.12.2024 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. TİRE ATATÜRK 12.12.2024 saat 23:00 ile 13.12.2024 saat 01:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. URLA ZEYTİNALANI, ÇAMLIÇAY, KALABAK, ŞİRİNKENT, YENİKENT, YENİCE 12.12.2024 saat 13:20 ile 13.12.2024 saat 01:00 arasında yaklaşık 11 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır. URLA SIRA 13.12.2024 saat 08:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

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Vatandaşlar dikkatli olmalı

Su kesintisi nedeniyle bu ilçelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması önem taşıyor. İZSU, özellikle su kesintisinden önce su depolama ve kesinti sırasında suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, kesinti sırasında su ihtiyacını karşılamak için çeşitli noktalarda su tankerlerinin hazır bulundurulacağı bildirildi.