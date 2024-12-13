İzmir'de 13 Aralık Cuma günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de 13 Aralık su kesintileri resmi sitesinde an an güncelliyor. Gün içerisinde değişiklik gösterebilen bu listede an itibarı ile 7 ilçenin su kesintisi paylaşılmakta.
İzmir'de su kesintisi planı, su hattı yenileme ve altyapı çalışmaları nedeniyle zorunlu olarak yapılacak. İZSU, kesintiden etkilenecek olan ilçelerin listesini yayınladı.
ARIZA BİLGİLERİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|BORNOVA
|ERZENE
|13.12.2024 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
|GÜZELBAHÇE
|YELKİ
|13.12.2024 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|KARŞIYAKA
|İMBATLI
|13.12.2024 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|MENEMEN
|VİLLAKENT
|13.12.2024 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|ÖDEMİŞ
|YILANLI, HACIHASAN, KEMER, KAZANLI, KIŞLA, VELİLER, SÜLEYMANLAR, KIZILCA, BÜLBÜLLER, ÜÇKONAK, GERELİ
|13.12.2024 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
|ÖDEMİŞ
|KÖFÜNDERE
|13.12.2024 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|TİRE
|ATATÜRK
|12.12.2024 saat 23:00 ile 13.12.2024 saat 01:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|URLA
|ZEYTİNALANI, ÇAMLIÇAY, KALABAK, ŞİRİNKENT, YENİKENT, YENİCE
|12.12.2024 saat 13:20 ile 13.12.2024 saat 01:00 arasında yaklaşık 11 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.
|URLA
|SIRA
|13.12.2024 saat 08:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
Detaylı bilgi için tıklayınız.
Vatandaşlar dikkatli olmalı
Su kesintisi nedeniyle bu ilçelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması önem taşıyor. İZSU, özellikle su kesintisinden önce su depolama ve kesinti sırasında suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, kesinti sırasında su ihtiyacını karşılamak için çeşitli noktalarda su tankerlerinin hazır bulundurulacağı bildirildi.