İzmir Ekonomik Kalkınma ve Koordinasyon Kurulu'nun (İEKKK) 139'uncu toplantısında, şehirdeki su krizi ve kuraklıkla mücadele öncelikleri masaya yatırıldı. Başkan Dr. Cemil Tugay, Düvertepe Barajı’nın acilen yapılması ve tarımda su tasarrufu sağlanması gerektiğini vurguladı.



İEKKK toplantısında su yönetimi gündemde

Toplantı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yapıldı. İEKKK Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer’in açılış konuşmasının ardından Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, İzmir İş Kadınları Derneği ve Medsparc Uluslararası İş Zirvesi hakkında bilgiler paylaşıldı. İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, Tahtalı Barajı’ndaki su seviyesinin kritik noktada olduğunu belirtti.

Kuraklıkla mücadelede planlama şart

Başkan Tugay, su tüketiminde bilinçli yaklaşımın önemine değindi. Tarım ve hayvancılığın su kullanımını artırdığını belirten Tugay, “Gerçek tasarruf tarım ve hayvancılıkta sağlanmalı. Şehirdeki evsel tasarruf bunun yanında geliyor” dedi.

Yeni barajlar ve altyapı yatırımları

Tugay, İzmir’in uzun vadeli su ihtiyacını karşılamak için planlanan barajlardan yalnızca Gördes Barajı’nın tamamlandığını söyledi. Düvertepe ve Başlamış barajlarının yapılmasının acil olduğunu vurguladı. Ayrıca yeraltı ve deniz suyunun arıtılması projelerinin de hayata geçirileceğini açıkladı.

Su kayıp kaçak oranları düşük

İzmir’de kayıp kaçak oranının Türkiye’deki en düşük oranlardan biri olduğunu belirten Tugay, altyapı çalışmalarının sürdüğünü ve bazı çevre ilçelerde şebeke yenilemelerinin devam ettiğini söyledi.

İnovasyon ve yönetişim vurgusu

Tugay, Bloomberg LSE Avrupa Şehir Liderliği Girişimi eğitim programına katıldığını hatırlatarak, inovasyon kültürünü belediye çalışanlarına entegre etme hedefini açıkladı. “İnovasyon, yaptığınız işi geliştirmek ve yenilik yapmak demek. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde radikal değişiklikler yapacağız” ifadelerini kullandı.