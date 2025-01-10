İzmir’de 2023 yılı aralık ayında yağış miktarı arttı ancak barajlardaki su seviyeleri, geçmiş yıllara oranla istenilen seviyeye ulaşamadı. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, kent merkezine Aralık ayında 197,9 kilogram yağış düştü. Bu, normal ortalamaya göre yüzde 35, 2023’e göre ise yüzde 70’lik bir artışı ifade ediyor. 2021’den sonra en fazla yağışın kaydedildiği aralık ayında, barajlardaki doluluk oranları ise önceki yılların gerisinde kaldı.

Barajlardaki doluluk oranı geçen yılın altında

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından 9 Ocak’ta yayımlanan verilere göre, içme suyu sağlanan barajlardaki doluluk oranları önemli ölçüde düştü. Tahtalı Barajı’nda doluluk yüzde 12’ye, Balçova Barajı’nda ise yüzde 23’e kadar geriledi. Diğer barajlarda da doluluk oranlarında düşüş yaşandı. Tahtalı, kente içme suyunun yarısına yakınını sağlayan en önemli su kaynağı olmasına rağmen, Aralık başında yüzde 10’a kadar düşen su seviyesinin ardından biraz iyileşme görüldü.

Uzmanlar, su kaynaklarının kritik durumuna dikkat çekiyor

İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şermin Tağıl, Aralık ayındaki yağışların kuraklık sürecinin sona erdiği anlamına gelmediğini belirtti. Tağıl, barajların dolum sürecinin kritik olduğunu ve sağanak yağışların yeraltı sularına katkı sağladığını, ancak bunun yetersiz kalabileceğini ifade etti. İzmir'in içme suyunun büyük bir kısmının yeraltı suyu kaynaklarından sağlandığını vurgulayan Tağıl, bu nedenle yeraltı su seviyelerinin dengesinin sağlanmasının zorlaştığını belirtti.

Barajlar ve yeraltı suları, İzmir için hala kritik önem taşıyor

İzmir, yoğun bir şekilde yeraltı suyu kullanan bir şehir olarak dikkat çekiyor. İçme suyunun yüzde 52’si yeraltı, yüzde 48’i ise yüzeysel su kaynaklarından sağlanıyor. Özellikle güney İzmir, Tahtalı Barajı gibi yüzeysel su kaynaklarına bağımlı. Ancak son yıllarda yaşanan yağış azlığı ve yüksek yaz sıcaklıkları, yeraltı su dengesini olumsuz etkiliyor. Yağışlı koşulların devam etmesi bekleniyor, ancak barajların dolumunun hızlanması gerektiği uzmanlar tarafından ifade ediliyor.