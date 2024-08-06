İzmir'in ilk Türk eczacısına adanmış Park: Süleyman Ferit Eczacıbaşı Parkı

İzmir'in merkezinde, şehri yeşil bir vaha gibi saran Süleyman Ferit Eczacıbaşı Parkı'na hoş geldiniz. Bu park, İzmir’in ilk Türk eczacılarından biri olan Süleyman Ferit Eczacıbaşı'nın adını taşıyor. Parkın bulunduğu alan, 1959 yılına kadar İzmir Hapishanesi olarak kullanılmıştı. Hapishane kapandıktan sonra, bu tarihi mekân 1963 yılında bir parka dönüştürüldü ve Eczacıbaşı’nın ismi yaşatılmaya başlandı.

Tarihçe ve önemi

Süleyman Ferit Eczacıbaşı, sadece İzmir'in ilk Türk eczacılarından biri değil, aynı zamanda ünlü Şifa Eczanesi'nin kurucusuydu. Gureba-i Müslimin Hastanesi'nin eczacısı ve eczacı başısı olarak tanınan Eczacıbaşı, İzmir sağlık tarihinde önemli bir yer edinmiştir.

Parkın içinde dikkat çeken bir diğer unsur ise Süleyman Ferit Eczacıbaşı’nın heykeli. Bu heykel, Türk heykel sanatının öncülerinden Şadi Çalık tarafından yapılmıştır. 1917'de Girit’te doğan Çalık, Mübadele döneminde ailesiyle İzmir’e gelmiş ve sanatsal eğitimini burada tamamlamıştır. İzmir’de birçok eseri bulunan Çalık, en bilinen yapıtlarından biri olan Kaskatlı Havuz’daki ‘Nü Heykel’i ile tanınır. Bronz ve granit kullanarak yaptığı Süleyman Ferit Eczacıbaşı Heykeli ise 1977 yılında tamamlanmıştır ve parkın estetik bir parçasıdır.

Ziyaret ipuçları

Park, hem tarihe ilgi duyanlar hem de doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için harika bir yer. Geniş yeşil alanları ve huzur veren atmosferiyle, dinlenmek ve şehir hayatının karmaşasından uzaklaşmak için ideal. Parkın çevresinde yürüyüş yapabilir, banklarda oturup rahatlayabilirsiniz.

Süleyman Ferit Eczacıbaşı Parkı, sadece bir yeşil alan olmanın ötesinde, İzmir’in tarihine ve kültürüne dair önemli izler taşıyan bir mekândır. İzmir gezinizde bu tarihi parkı ziyaret ederek hem şehrin tarihini daha yakından tanıyabilir hem de keyifli bir vakit geçirebilirsiniz.

Süleyman Ferit Eczacıbaşı Parkı: İzmir’deki tarihi parka nasıl gidilir?

Adres: Süleyman Ferit Eczacıbaşı Parkı, 35280 Konak, İzmir, Türkiye'de yer almaktadır.

Nasıl ulaşılır?

Toplu Taşıma: İzmir’in çeşitli bölgelerinden toplu taşıma araçlarıyla parkın bulunduğu Konak ilçesine ulaşabilirsiniz. Konak'a giden otobüs ve metro hatları mevcuttur. Ayrıca, İzmir Metrosu'nun Konak istasyonundan park oldukça yakındır.

Özel araç: Kendi aracınızla geliyorsanız, Konak Meydanı'na yakın bir noktada park edebilirsiniz. Parkın çevresinde otopark alanları mevcuttur.

Yürüyüş: Eğer İzmir’in merkezi bölgelerindeyseniz, yürüyerek de parka ulaşabilirsiniz. Konak Meydanı’ndan yürüyerek 10-15 dakikada ulaşmak mümkündür.